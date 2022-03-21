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بكين: يُعد تحطم الطائرة من طراز بوينغ-737 التابعة لشركة طيران شرق الصين أول كارثة جوية في ذلك البلد منذ عام 2010.

وكانت الطائرة قد تحطمت صباح الاثنين، في حادثة تعد الأكثر دموية منذ عام 1994 في هذا البلاد الذي شهد تحسناً كبيراً في سلامة الطيران.



وأكدت شركة طيران شرق الصين سقوط قتلى في حادث تحطم إحدى طائراتها كانت تقل 132 شخصا في جنوب الصين الاثنين مشيرة الى ان سبب الحادث "لا يزال قيد التحقيق".

وكتبت الشركة في بيان "تقدم الشركة تعازيها الحارة بمصرع ركاب وأفراد الطاقم في تحطم الطائرة" من دون ذكر تفاصيل عن حصيلة الضحايا.

جينبينغ

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إنه "في حالة صدمة" اثر الحادث، وفق ما نقلت عنه محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة. في رد سريع غير اعتيادي، دعا رجل بكين القوي إلى "تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن".

إدارة الطيران المدني

وذكرت إدارة الطيران المدني في الصين أن الطائرة "فقدت الاتصال فوق مدينة ووتشو" في منطقة غوانغسي الجبلية. بدون إعلان حصيلة الضحايا.

واضافت في بيان مقتضب "تأكد تحطم هذه الطائرة" مشيرة إلى انها ارسلت "فريق عمل" الى مكان الحادث. وكان على متنها 123 راكباً و9 من طاقم الطائرة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05,00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجّهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الحصول على تعليق من شركة طيران شرق الصين التي كست صفحة موقعها الالكتروني باللونين الابيض والاسود.

قال أحد السكان لوسيلة إعلام محلية إن الطائرة "تبعثرت اجزاؤها وهي تسقط" بعد اصطدامها بجبل.

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في"، من جهته، أن تحطم الطائرة "تسبب بحريق" جبلي، مشيرا إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

هوت الطائرة خلال 3 دقائق بمقدار 26 ألف قدم (7925 مترًا) قبل أن تختفي عن الرادار الساعة 14,22 بالتوقيت المحلي (06,22 ت غ)، بحسب موقع FlightRadar24 المتخصص.

حوادث نادرة

تعد حوادث الطيران نادرة نسبيًا في الصين، البلد الذي ارتفعت فيه الحركة الجوية بشكل كبير في العقود الأخيرة وحيث تفرض تدابير سلامة صارمة.

يعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى آب/أغسطس 2010 وقد أسفر عن مقتل 42 شخصا. وسجلت أعلى حصيلة للضحايا عند تحطم طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية نورث ويست من طراز توبوليف 154 في عام 1994 بعيد إقلاعها من مدينة شيان (شمال)، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 160 شخصًا.

كما لقي العديد من الركاب الصينيين حتفهم في آذار/مارس 2014 عندما اختفت بشكل غامض طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية تقوم بالرحلة MH370 المتجهة إلى بكين.

السلامة العامة

وتشكل كارثة الاثنين الجوية ضربة أخرى لشركة بوينغ في الصين.

في آذار/مارس 2019، كانت الصين أول دولة في العالم تأمر شركات الطيران المحلية بتعليق رحلات 737 ماكس لأسباب تتعلق بالسلامة بعد حادثين في غضون بضعة أشهر أسفرا عن مقتل 346 شخصًا.

رفعت إدارة الطيران المدني الصينية حظرها لطائرات بوينغ 737 ماكس، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت هذه الطائرات قد استأنفت الرحلات التجارية في الصين.

كانت شركة بوينغ تترقب هذا القرار حيث تعد الصين سوقًا مهمًة لها.

اشترطت الهيئة الصينية الناظمة لمعاودة استخدام الصين لطائرة 737 ماكس، اجراء تعديلات فنية على هذا الطراز من أجل ضمان سلامة الرحلات.

الصين هي آخر دولة كبرى ترفع حظر الطيران عن هذه الطائرات.

وفي ما يلي قائمة بحوادث تحطم الطائرات الكبرى في الصين على مدى العقود الثلاثة الماضية:



لقطة شاشة تظهر سيارات إسعاف متجهة إلى موقع تحطم طائرة تابعة لشركة شرق الصين في مقاطعة جوانجشي.

1990

2 تشرين الأول/أكتوبر: حادث التصادم بين طائرتي بوينغ 757 وبوينغ 737 على مدرج مطار كانتون (جنوب) عقب عملية اختطاف، أسفر عن مقتل 128 شخصًا.

1992

24 تشرين الثاني/نوفمبر: تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الصينية في منطقة غوانغسي (جنوب)، مما أسفر عن مقتل 141 شخصًا.

1994-

6 حزيران/يونيو: تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط نورث ويست الصينية من طراز توبوليف 154 في شمال غرب مقاطعة شنشي، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 160 شخصًا.

1997

8 أيار/مايو: تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737-300 تابعة لخطوط جنوب الصين الجوية بالقرب من مدينة شنتشن (جنوب)، مما أسفر عن مقتل 35 شخصًا.

1999

24 شباط/فبراير: انفجرت طائرة تابعة لخطوط جنوب غرب الصين الجوية من طراز توبوليف -154 في الجو أثناء توجهها من تشنغدو (جنوب غرب) إلى ونتشو (شرق)، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 61 شخصًا.

2000

22 حزير/يونيو: تحطمت طائرة يون-7 صينية الصنع تابعة لشركة طيران ووهان جراء عاصفة في ووهان (وسط)، مما أسفر عن مقتل 51 شخصًا.

2002

7 أيار/مايو: تحطمت طائرة من طراز "ماكدونيل دوغلاس ام دي-82 تابعة للخطوط الجوية الصينية الشمالية في مدينة داليان، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 112 شخصًا.

2004

11 تشرين الثاني/نوفمبر: قتل 55 شخصًا في تحطم طائرة بومباردية الكندية تابعة لشركة ايسترن ايرلاينز الصينية في مدينة باوتو في منغوليا الداخلية (شمال).

2010

انشطرت طائرة من طراز "امبراير اي آر جي-190" تابعة لشركة "هينان ايرلاينز" المحلية الى شطرين لدى هبوطها في ييشون (شمال شرق)، مما أسفر عن مقتل 44 شخصًا فيما نجا 47 راكبا وطاقم الطائرة من بينهم الطيار.