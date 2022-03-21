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موسكو: أعلنت روسيا الإثنين انسحابها من المحادثات مع اليابان الهادفة إلى توقيع معاهدة سلام لم تبرم منذ الحرب العالمية الثانية بسبب خلاف حدودي بينهما، وبررت الخطوة بموقف طوكيو من النزاع في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "الجانب الروسي لا ينوي في ظل الظروف الحالية مواصلة المحادثات مع اليابان بشأن معاهدة السلام".

وبررت الوزارة ذلك بـ"استحالة مناقشة الوثيقة الأساسية للعلاقات الثنائية مع دولة اتخذت موقفا معاديا بشكل علني وتسعى جاهدة لإلحاق الضرر بمصالح بلدنا".