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إيلاف من بيروت: قالت صحيفة "ذا صن" إن القوات الروسية تنقل جثث قتلاها سراً من أوكرانيا إلى بيلاروسيا، مستخدمةً طائرات وقطارات وحافلات خاصة، من أجل إخفاء العدد الحقيقي للقتلى الروس في الغزو.

أضاف التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية أن ركاباً في إحدى محطة القطار في بيلاروسيا أصيبوا بالصدمة حين رأوا عدد الجثث التي كانت محملةً على متنه.

كما أكد موظفو أحد مستشفيات بيلاروسيا أن ثمة "عدد هائل" من الجثث الروسية في مشارح المدينة، نقلت سراً من الميدان الأوكراني.

ونشرت "ذا صن" مقطع فيديو يظهر سيارات إسعاف عسكرية روسية تعبر مدينة هوميل البيلاروسية، وآخر يظهر إحدى عربات قطار محملة بجثث ترتدي الزي العسكري الروسي ملفوفة بأكياس من البلاستيك.

وكان الجيش الأوكراني قد قال إن أكثر من 14 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي، وقدر أحد خبراء الاستخبارات الأميركية عدد القتلى بنحو سبعة آلاف، لكنه قال إن 20 ألف آخرين ربما أصيبوا. أما وزارة الدفاع الروسية فتزعم أن عدد القتلى أقل من 500.

في هوميل، قال موظفون في المستشفى الحكومي إن جثث أكثر من 2500 جندي روسي أعيدت إلى روسيا لدفنها هناك، فيما أفاد مسؤولون في مستشفى آخر بأنهم أخرجوا المرضى من المستشفى منذ بداية مارس الجاري، بسبب وصول عدد هائل من الجرحى الروس لعلاجهم، "بعضهم مشوهون كثيراً، يُسمع أنينهم في كل أنحاء المستشفى".

وقال طبيب في مستشفى مازيير الرئيسي: "نقلن جثث الجنود الروس في سيارات إسعاف ووضعت ليلاً في قطارات روسية كي لا تلفت انتباه الناس".