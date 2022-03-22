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ووتشو (الصين): تواصل فرق الإنقاذ الثلاثاء تحت المطر عمليات التفتيش في موقع تحطم طائرة بوينغ-737 تابعة لشركة طيران شرق الصين في منطقة جبلية بجنوب البلاد بحثا عن أثر للأشخاص الـ132 الذين كانوا على متنها.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الكارثة بعد يوم على سقوط الطائرة بشكل شبه عمودي، وسط فقدان الأمل في العثور على ناجين.

وقدمت الشركة مساء الإثنين "تعازيها الحارة بالقتلى" جراء الكارثة، من غير أن تعلن حتى الآن أي حصيلة للخسائر البشرية.

وكانت الطائرة تقوم برحلة من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) إلى كانتون (جنوب). ويُعتقد بحسب ما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الثلاثاء أن الركاب جميعهم صينيون.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام العامة فسحة خلفتها الطائرة عند سقوطها وحطاما يصعب التعرف عليه باستثناء جزء جناح يحمل شعار شركة طيران شرق الصين الأحمر والأزرق.

وقال مسعف قضى الليل في الموقع لوكالة فرانس برس إن الجثث وأغراض الركاب الشخصية "احترقت تماما" على الأرجح جراء انفجار الطائرة على الأرض والحريق الذي تلاه.

ونشر المسعفون طائرات بدون طيار لدعم عمليات التفتيش وسط صعوبات تواجهها فرق الإغاثة بسبب وعورة المنطقة وكثافة الغابة المحيطة بالموقع.

وقال أحد سكان قرية لانغنان يدعى أو إن انفجار الطائرة أحدث دويا "يشبه الرعد"، موضحا أن الحريق وصل إلى مسافة حوالى كيلومتر من منزله.





حطام طائرة ركاب تابعة لشركة تشاينا إيسترن تحطمت في الصين يوم الاثنين21آذار\مارس 2022

عناصر إغاثة

وتحدث قروي آخر عن انفجار "أقوى من هزة أرضية".

وبث تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي الصيني الثلاثاء مشاهد لعناصر إغاثة باللباس المرقط أو الملابس البيضاء مع حمالات وحقائب ظهر، يتقدمون بصعوبة على التلال المحيطة بموقع الحادث.

وتمكن صحافي من "صحيفة الشعب" الرسمية من الوصول إلى قلب موقع الكارثة حيث صور مشاهد قطع معدنية متداخلة وحطام هيكل الطائرة المتفكك.

وحاول صحافيون من وكالة فرانس برس التوجه إلى الموقع لكن مجموعة من الرجال منعتهم من الوصول إليه.

هوت الطائرة خلال دقيقة واحدة فقط حوالى 21250 قدما (6477 مترا) قبل أن تختفي عن الرادار، بحسب موقع FlightRadar24 المتخصص.

ثم بعد ان عادت وارتفعت قليلا، هبطت مجددا 4625 قدما (1410 أمتار) وفق الموقع، إلى ارتفاع 3225 قدما (983 مترا) عن الأرض. وانقطعت بيانات الرحلة بعد الساعة 14,22 الإثنين.

وبثت وسائل إعلام صينية مقطع فيديو تظهر فيه طائرة تهبط عموديا، لكن فرانس برس لم تتمكن من التثبت من صحته.

واعتبر جان بول ترواديك المدير السابق لمكتب التحقيق والتحليل للسلامة الجوية في فرنسا أن بيانات الرحلة "غير اعتيادية تماما".

وتقوم فرق في مطار كانتون بالتكفل بعائلات الركاب وأفراد الطاقم، كما أرسل حوالى سبعين اختصاصيا نفسيا لتقديم الدعم، بحسب وكالة تشاينا نيوز سيرفيس.

وقد يكون هذا الحادث الجوي الأكثر دموية في الصين منذ 1994. ويعود آخر حادث جوي كبير في الصين إلى آب/أغسطس 2010 وأسفر عن مقتل 42 شخصا.

جينبينغ

وفي موقف غير معهود، علق الرئيس شي جينبينغ على الحادث منذ مساء الإثنين داعيا إلى "تحديد أسباب الحادث بأسرع ما يمكن".

وذكرت وسيلة الإعلام المالية الصينية "ييكاي" أن شركة طيران شرق الصين قررت وقف جميع طائراتها من طراز 737-800 بصورة موقتة.

وخسرت أسهم الشركة أكثر من 6% من قيمتها الثلاثاء عند إغلاق بورصة شنغهاي.

وأبدت بوينغ استعادها للتعاون في تحقيق السلطات الصينية، في وقت تراجعت قيمة أسهم الشركة الأميركية 3,6% الإثنين عند إغلاق وول ستريت.

ويعتبر الحادث نكسة للشركة العملاقة التي كانت على وشك استئناف عمليات تسليم طائراتها من طراز 737 ماكس بعد تعليقها في مطلع 2019 جراء كارثتين جويتين.