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بروكسل: بدأت الولايات المتحدة "مشاورات (مع حلفائها) لإرسال صواريخ مضادة للسفن لأوكرانيا"، حسبما قالت مسؤولة أميركية كبيرة الجمعة لفتت إلى أن هكذا احتمال يترافق مع "تحديات تقنية".

وأكّدت أن، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الخميس، رأى "العديد" من القادة أن "الصين (يجب أن) تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي" وأن من الضروري "الطلب من الصين ألّا تدعم روسيا في هجومها".