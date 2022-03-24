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موسكو: اتهمت روسيا بولندا الخميس بالقيام "بتصعيد خطير في المنطقة" عقب إعلان وارسو عن طرد 45 دبلوماسيا روسيا تتهمهم بالتجسس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "وارسو قامت بتصعيد خطير في المنطقة لا ينطلق من مصالحها القومية بل ضمن إطار تعليمات حلف شمال الأطلسي القائمة صراحة على كراهية روسيا والتي أصبحت في مرتبة السياسات الرسمية".