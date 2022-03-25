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واشنطن: أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن سيزور الجمعة مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بُعد 80 كلم من الحدود مع أوكرانيا، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن سيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي أندريه دودا وسيطّلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا وسيلتقي أيضاً عسكريين أميركيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وسيصل بايدن إلى المدينة البولندية آتياً من بروكسل، المحطة الأولى في جولة أوروبية طارئة استدعى حصولها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسبق لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن قصد رزيسو في 5 آذار/مارس أثناء الزيارة التي قام بها إلى بولندا لإظهار دعم الولايات المتّحدة لدول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي التي كانت في السابق تدور في فلك الاتحاد السوفياتي وأصبحت اليوم قلقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وبحسب البيت الأبيض فإنّ بايدن سيتلقّى إحاطة بشأن كيفية تعامل بولندا مع اللاجئين الأوكرانيين الذين فرّوا بالملايين إلى هذا البلد منذ بدأت روسيا اجتياحه قبل شهر.

وسيلتقي بايدن في رزيسو بعسكريين من الفرقة المجوقلة 82 المتمركزة في بولندا.