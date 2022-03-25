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رمى الرئيس الروسي النرد بغزوه أوكرانيا. الدعم المحلي، الموجود حاليًا عند مستويات عالية، على وشك التلاشي وستضيق خياراته قريبًا.

إيلاف من بيروت: لا يزال دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحربه المستمرة واسعة النطاق ضد أوكرانيا، وفقًا للبيانات الاجتماعية، مرتفعًا للغاية. إذا كان لنا أن نصدق مراكز علم الاجتماع الموالية للحكومة، فقد زادت معدلات موافقته مؤخرًا ببضع نقاط مئوية. ومع ذلك، لا يملك الكرملين الموارد الكافية للحفاظ على مثل هذه التصنيفات العالية.

يتفق علماء الاجتماع المستقلون على أن ما لا يقل عن ثلثي الروس (وفقًا لبعض المصادر، ثلاثة أرباع) يدعمون الحرب (على الرغم من أن البعض يحذر من أن هذه البيانات لا يمكن الاعتماد عليها تمامًا، لأن الناس يخشون قول ما يفكرون به، خوفًا من المجرمين. الملاحقة القضائية.)

مهما كان مستوى دعاية الدولة، فمن الواضح أن هذه النسبة ستبدأ في الانخفاض مع تدهور مستوى المعيشة في روسيا وزيادة الخسائر العسكرية. أخبر أعضاء اللجنة الروسية المناهضة للحرب مؤلف هذا المقال أن علماء الاجتماع يرون خيبة أمل متزايدة بشأن ما يسمى بـ "العملية العسكرية الخاصة" حتى في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، حيث كان دعم الحرب تقليديًا أعلى منه في موسكو و سان بطرسبرج. والسبب هو أن الأخبار المتعلقة بوفاة الشباب من هذه المناطق تنتشر بشكل أسرع في المجتمعات "المدمجة"، حيث يعرف الناس بعضهم البعض شخصيًا.

محاطون بالأعداء

في الوقت نفسه، تبقى لدى بوتين موارد متناقصة لتعزيز قبضته على السلطة. تقليديا، كانت وسيلة حشد الروس حول زعيم وطني هي تعزيز فكرة التهديد الخارجي، أي خلق شعور دائم بأن روسيا محاطة بالأعداء. هذه هي الرواية الدعائية التي استخدمتها السلطات بنجاح على مدى السنوات الثماني الماضية على الأقل، منذ أن شن بوتين حربه العدوانية الأولى على أوكرانيا. حتى قبل ستة أشهر من الغزو الثاني، اعتقد 83 في المئة من سكان البلاد أن روسيا محاطة بالأعداء، وفقًا لمركز ليفادا.

مع ذلك، استحضار الأعداء الخارجيين المفترضين يخلق دعمًا سلبيًا وليس نشطًا لفلاديمير بوتين. الأشخاص الذين يعتقدون أن روسيا تواجه هجومًا من قوى أجنبية لم يكونوا يميلون حقًا للاحتجاج على الحكومة على أي حال. اعتبر الكثيرون بوتين زعيمًا غير مثالي، لكنهم رأوه أهون الشرين. لوحظ هذا النهج قبل 2014 ومؤخرا في 2018-2021. ومع ذلك، فإن هذا لا يخلق رغبة في شن حروب خارجية وتقديم تضحيات، بما في ذلك انخفاض كبير في مستويات المعيشة وموت أو تقطيع أبنائهم.

في ظل هذه الخلفية، يحتاج الكرملين إلى انتصارات عسكرية، قبل أن تصبح التناقضات في دعايته واضحة. لقد لاحظنا بالفعل أن الدعاية الروسية استخدمت روايتين متناقضتين. من ناحية أخرى، تحاول إثبات أن الحرب في أوكرانيا كانت خطوة إجبارية، ولم يكن أمام روسيا "المحبة للسلام" أي خيار آخر. من ناحية أخرى، لم تخف الدعاية حقيقة أن هدف روسيا الأصلي كان تدمير النظام العالمي الحالي.

التناقض مستمر

يناقش مروجو الدعاية الروس بصراحة ما إذا كان من الأفضل غزو أوكرانيا: الآن أو في العدوان المحدود لعام 2014. ونتيجة لذلك، خلصوا إلى أنه على الرغم من أن أوكرانيا كانت أضعف في عام 2014، إلا أن روسيا لم تكن مستعدة اقتصاديًا لمثل هذه العقوبات الخطيرة. لحسن الحظ، كما يقولون، أعدت الدولة نفسها بشكل أفضل للحرب الاقتصادية على مدى السنوات الثماني الماضية. وهكذا، يعترف المروجون صراحةً بأن روسيا شنت غزوًا لأوكرانيا وخططت للاستيلاء عليها حتى قبل نشر قصص مزيفة عن الأسلحة النووية أو البيولوجية في الدولة المجاورة لها، و "الإبادة الجماعية" المفترضة لسكان دونباس، وذرائع أخرى للعدوان.

معظم الروس لا يفكرون في هذه التناقضات. ومع ذلك، فإن الكرملين لديه موارد أقل وأقل للحفاظ على الاعتقاد السائد في روسيا قوية، قادرة على الدفاع عن نفسها وإجبار الغرب على احترامها. يترك فشل الحرب الخاطفة الأوكرانية بوتين مع القليل من الانتصارات العسكرية المهمة ليقدم لناخبيه - بعد كل شيء، لا تزال أكبر 20 مدينة أوكرانية في أيدي الحكومة.

قد يتم إنشاء أحد خيارات وهم النصر من خلال اتفاق تسوية مع أوكرانيا. ومع ذلك، نظرًا لتوازن الأسلحة الحالي، مع قدرة أوكرانيا فعليًا على شن بعض العمليات العسكرية الهجومية، فمن المشكوك فيه للغاية أن يوافق الرئيس زيلينسكي وفريقه على تنازلات ذات أهمية. بالإضافة إلى ذلك، في الفضاء الإعلامي الروسي، هناك معارضة شديدة لفكرة التوقيع على معاهدة سلام متوازنة. وقد أطلق ممثلو "حزب الحرب" على الوفد الروسي المفاوض لقب "خونة للجيش والقائد الأعلى للقوات المسلحة"، وهم مقتنعون بأن تنفيذ أي اتفاق لا يمكن تحقيقه إلا بعد استسلام أوكرانيا.

اللعب على وتر المشاعر

سيكون الخيار الثاني هو اللعب على المشاعر المناهضة لحكم الأقلية التي كانت قوية في روسيا قبل وقت طويل من بدء الحرب. الآن، موضوع الأعمال الانتقامية ضد ما يسمى "الليبراليين النظاميين" هو موضع نقاش نشط في روسيا. يزعم المروجون أيضًا أن هناك مجموعة في الحكومة الروسية تشكل ما يسمى بـ "الطابور السادس" - خونة مختبئون عملوا طوال هذه السنوات لصالح الغرب. في هذا الوضع المتخيل، تكون الحرب هي السبيل الوحيد لتغيير الاقتصاد الروسي. وأخيرًا حل مشكلة "الخونة في السلطة".

يغذي بوتين هذه الفكرة. متحدثًا في 16 مارس، أعلن عن موجة جديدة من القمع، مشيرًا إلى الحاجة إلى "تنقية ذاتية طبيعية للمجتمع" من "الحثالة والخونة". ومع ذلك، فإن البحث عن الخونة ليس بين الروس العاديين، ولكن بين المسؤولين وأوليغارشي، لا يمكن أن يجعل الناس في حالة خوف فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة الدعم الحكومي من قبل سكان المدينة. علاوة على ذلك، فإن الأعمال الانتقامية ضد "الأوليغارشية المكروهة" يمكن أن تضفي الشرعية على القمع في أعين الروس، بينما بدون مثل هذه الشرعية، يمكن أن تبدأ بسرعة في إحداث رد فعل سلبي. إن إثارة الرعب بين الأثرياء والأقوياء يخدم غرضًا ثانويًا رئيسيًا ؛ السماح باستئصال أولئك الذين قد يحاولون انقلاب القصر.

هذا كل ما في الأمر. خزانة سياسة دكتاتور الكرملين لن تكون ممتلئة. بعد أن راهن على حرب لم يستعد لها بشكل جيد، يبدو أن بوتين لا يملك خيارات أخرى لتعبئة الروس، باستثناء الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

في هذه المرحلة، سيكون لدى بوتين وروسيا مشاكل أكثر خطورة بكثير من التصنيف الرئاسي.