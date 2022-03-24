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إيلاف من بيروت: زعم أحد المخبرين الروس أن فلاديمير بوتين معرض لخطر متزايد بالإطاحة به في انقلاب تقوده أجهزته الأمنية.

أمر بوتين قواته بغزو أوكرانيا منذ أربعة أسابيع، لكن مسؤولي المخابرات الغربية ادعوا مرارًا وتكرارًا أن العمل العسكري توقف بسبب القيادة الضعيفة والأخطاء الإستراتيجية والمقاومة الأشد من المتوقع من الأوكرانيين. وتمكنت أوكرانيا من الصمود، حتى في العاصمة كييف.

سيحقق أهدافه

يواصل بوتين ومعاونيه الادعاء بأن الغزو سوف يحقق أهدافه، لكن الاحتجاجات الواسعة في المدن الروسية أشارت إلى استياء من قراره شن حرب على دولة مجاورة. الآن، قال الناشط الروسي في مجال حقوق الإنسان، فلاديمير أوسيشكين، إن المعلومات الواردة من مصدر لم يذكر اسمه داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) تشير إلى تنامي الاضطراب داخل الجهاز.

قال أوسيشكين، المطلوب في روسيا لعمله في فضح الانتهاكات في السجون الروسية، لصحيفة "تايمز" البريطانية إن بوتين هو المسؤول عن عدم قدرة روسيا على المطالبة بأوكرانيا، وبدأ كبار الشخصيات يشعرون بخيبة أمل من الحرب بسبب العقوبات القمعية المتزايدة التي فرضها الغرب. التي تقضم حياة المواطنين الروس العاديين.

أضاف أوسيشكين للصحيفة: "على مدى عشرين عاما أرسى بوتين الاستقرار في روسيا. ضباط ورجال الشرطة والمدعون العامون في جهاز الأمن الفيدرالي - هؤلاء الأشخاص داخل النظام - كانوا قادرين على عيش حياة جيدة. لكن الآن، مع العقوبات الغربية، ذهب ذلك. تعرض الاقتصاد الروسي للشلل وانخفضت قيمة الروبل. بعد أن اعتاد عملاء FSB على حياة أفضل، لا يريدون 'العودة إلى الاتحاد السوفياتي".

تغيير النظام

وادعى المصدر أن العملاء على استعداد لتغيير النظام بأكمله على أمل استعادة حياتهم المريحة - حتى لو كان ذلك يعني الإطاحة برئيسهم. وأضافوا أنه كلما استمرت الحرب، زاد احتمال حدوث انقلاب. أضاف أوسيشكين: "مع كل أسبوع وكل شهر تستمر فيه هذه الحرب، تزداد احتمالية تمرد من قبل العاملين في الأجهزة الأمنية".

زعمت السلطات الأوكرانية أن ما بين 10000 إلى 15000 جندي روسي قتلوا في أوكرانيا - وهو ما إذا كان صحيحًا فسيكون أعلى عدد من القتلى منذ الحرب العالمية الثانية. في حين لم يتم التحقق من العدد بشكل مستقل، قدر مصدر في الناتو عدد الجنود الروس الذين قتلوا ما بين 7000 و 15000. وقال ضابط في حلف شمال الأطلسي لا يذكر اسمه الأربعاء إن عدد الضحايا المدنيين يتراوح بين 30 و 40 ألفًا منذ أن شن بوتين غزوه في 24 فبراير الماضي.

قالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الخميس إن "القوات الروسية تكبدت بشكل شبه مؤكد سقوط آلاف الضحايا خلال غزوها لأوكرانيا".

في محاولة لتعزيز قواتها، من المحتمل أن تبحث روسيا في جلب جنود الاحتياط والتجنيد، حسبما أشارت معلومات استخباراتية أخرى. أضاف الضابط: "من المحتمل أن تتطلع روسيا الآن إلى تعبئة قواتها الاحتياطية والمجندين، وكذلك الشركات العسكرية الخاصة والمرتزقة الأجانب، لتعويض هذه الخسائر الكبيرة".

3.5 ملايين لاجئ

وفي حين لم يتمكن بوتين حتى الآن من السيطرة على المواطنين الأوكرانيين، فقد كان يطردهم بالملايين من البلاد. وقدرت الأمم المتحدة أن 3.5 مليون شخص فروا الآن إلى دول مجاورة أكثر أمانًا، ونزح 6.5 مليون آخرين داخل أوكرانيا.

كما أن هناك القليل من الدلائل على تراجع حدة المقاومة في أوكرانيا. وقال رئيس بلدية كييف والملاكم السابق في الوزن الثقيل فيتالي كليتشكو لموقع ياهو نيوز إنه يعتقد أن بوتين "مريض" لقراره غزو أوكرانيا.

ولدى سؤاله عما سيقوله إذا كان بوتين أمامه، قال كليتشكو: "لا يوجد سبب للتحدث معه. إنه مريض، إنه غير صحي. كل ما أراه في وطني... [إنه] مجرد رجل غير صحي ". وأشار إلى تدمير مدن مثل ماريوبول وقتل مدنيين بينهم ستة أطفال في كييف.

قال: "لدي رسالة واحدة للروس: أنتم المعتدون، لقد أتيتم إلى بلدنا. كانت أوكرانيا دائما دولة صديقة، دولة مسالمة. في الوقت الحالي، ليس لدينا خيار سوى القتال والدفاع. الرسالة إلى الروس: ابتعدوا عن أوكرانيا. ارجع الى البيت. ليس لديك ما تجده في بلدنا. إنه منزلنا".

كرر: "أوقفوا الحرب. اوقفوا الحرب. وابتعدوا عن أوكرانيا".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "ياهو نيوز"