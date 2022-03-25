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إيلاف من لندن: توقعت مصادر ’’إيلاف’’أن تشارك مصر ،في شخص وزير خارجيتها سامح شكري ، في الاجتماع الوزاري المزمع عقده الاحد والاثنين في تل ابيب الذي سيشمل انتوني بلينكن وزير الخارجية الاميركي ويائير لابيد ، وزير خارجية إسرائيل ، والشيخ عبد الله بن زايد ، وزير خارجية الامارات ، وعبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين ، وناصر بوريطة ، وزير خارجية المغرب .

ولم توضح المصادر ذاتها سبب عدم دعوة مصر للقاء تل أبيب منذ البداية ، مثلما لم توضح حيثيات توقع دعوتها للقاء الوزاري الذي سيصبح سداسيا بعدما كان خماسيا فقط.

وكان لابيد قد أعلن اليوم الجمعة أن بلاده سوف تستضيف اجتماعات إقليمية "تاريخية"بداية الأسبوع المقبل.

وقال لابيد في بيان أن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن ووزراء خارجية الإمارت والبحرين والمغرب سوف يصلون الاحد إلى إسرائيل للمشاركة فياجتماعات مقررة يومي الأحد والاثنين،بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"الإسرائيلية، على موقعها الالكتروني.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الخميس ، أن بلينكن سيتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل شهره الثاني.

ويزور بلينكن خلال جولته المرتقبة إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر اعتبارا من يوم غد السبت حتى الأربعاء المقبل.



