قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



وارسو: يشارك الرئيس الأميركي جو بايدن صباح السبت في وارسو في لقاء بين وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن ونظيريهما الأوكرانيين، على ما أعلن البيت الأبيض.

وأفاد البيت الأبيض في رسالة إلكترونية في اليوم الثاني من زيارة بايدن لبولندا "هذا الصباح، سيقوم الرئيس بايدن بمشاركة في اللقاء بين الوزيرين بلينكن وأوستن ووزير الخارجية دميترو كوليبا والدفاع أوليسكي ريزنيكوف".

وسيكون هذا أول لقاء لبايدن مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

ومن المقرر أن يلقي بايدن كلمة عصراً في قصر وارسو الملكي.

وصل بايدن إلى بولندا الجمعة في ختام سلسلة من الاجتماعات الدولية في بروكسل، والتقى الجمعة جنوداً أميركيين متمركزين في جنوب شرق بولندا ونوّه بشجاعة الشعب الأوكراني قائلاً إنها تذكّره بأحداث تيان أنمين في الصين عام 1989، مكرراً وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب".