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وارسو: أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن السبت محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأميركيين، على ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف.

برايس

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى أن الوزراء الأربعة "تحدثوا بشأن نتائج القمة الاستثنائية لحلف شمال الأطلسي في 24 آذار/مارس في بروكسل والتزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وتابع في بيان أن بلينكن وأوستن "وعدا بتقديم دعم مستمرّ للاستجابة للحاجات الانسانية والأمنية والاقتصادية لأوكرانيا فيما دخل الغزو الواسع النطاق للرئيس بوتين شهره الثاني".

وكان بايدن قد التقى وزير الخارجية الأوكراني في واشنطن في 22 شباط/فبراير، أي قبل يومين من بداية الغزو. والتقى بعدها كوليبا في بولندا عند الحدود الأوكرانية في 5 آذار/مارس.

وصل بايدن إلى بولندا الجمعة بعد سلسلة من الاجتماعات الدولية في بروكسل، وبدأ محادثاته مع نظيره البولندي أندريه دودا ظهر السبت. ومن المقرر أن يلتقي لاجئين أوكرانيين في مركز استقبال أقيم في ملعب وطني في وارسو، على أن يلقي كلمة في نهاية فترة ما بعد الظهر في القصر الملكي في وارسو، قبل أن يعود إلى واشنطن.