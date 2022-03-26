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دمشق: شُيّعت في دمشق بعد ظهر السبت عن 88 عاماً الإعلامية هيام الطبّاع التي تُعتبر من مؤسسي التلفزيون السوري إذ كانت أول امرأة قدمت أطلّت عبر شاشته في مطلع ستينات القرن العشرين.

ونعت وزارة الإعلام ليل الجمعة رحيل الطبّاع "مُذيعة الزمن الجميل" ومقدّمة برنامج "نادي الأطفال" الذي كان يُعرض بالابيض والأسود عند انطلاق البث التلفزيوني في سوريا عام 1960، وكان يحظى بشعبية واسعة.

وتدهورت الحالة الصحية للطبّاع منذ سنوات وأودعت إحدى دور رعاية المسنين في دمشق، ووافتها المنيّة هناك.

وتنحدرُ الطبّاع المولودة عام 1934 من عائلة دمشقية، وتخرّجت من قسم التاريخ في جامعة دمشق، ثم التحقت مباشرة بالفريق الذي ساهم في تأسيس التلفزيون السوري عام 1960، فكانت بين أوائل مَن أطلوا عبره على المشاهدين إلى جانب جيل الرواد كدريد لحام وصباح قباني وخلدون المالح وسامي جانو وغيرهم.

كذلك شاركت الطبّاع في إعداد نشرات الأخبار وتقديمها، وكانت أول مذيعة أخبار في التلفزيون السوري، بحسب ما ذكرته قبل وفاتها في حديث صحافي.

وقالت في مقابلة أجرتها جريدة "الوطن" معها عام 2016 "كنت أقدم نشرات الأخبار (...) على أقل تقدير مرة أسبوعيا، كنت أقدمها بمفردي وفي مرات (...) بمشاركة زميل آخر".

رثاء

ووصفت المذيعة في التلفزيون الرسمي رائدة وقاف الإعلامية الراحلة بـ "زهرة الزمن الجميل" وكتبت على صفحتها على فيسبوك "مذيعة الزمن الجميل ومؤسِسةُ اولِّ وأشهر برنامجٍ للأطفال (..) استطاعت أن تكون من الأوائل والمتفردين في زمن تأسيس التلفزيون العربي السوري".

وعلّق بسام يونس أحد روّاد موقع فيسبوك، على خبر وفاتها وكتب "رفيقة طفولتنا وأجيال من الأطفال، تغادر عالمنا بكل نقاء مكانتها والصورة عنها، وسمو رسالتها التي عملت من أجلها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا".