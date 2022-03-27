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يكشف تحقيق عن تسوية المناطق التي كان يسيطر عليها المتمردون سابقًا تحت ستار إزالة الألغام لإفساح المجال أمام تطورات عقارية، من دون ترك أي مكان للاجئين يعودون إليه.

إيلاف من بيروت: يقوم النظام السوري بهدم الأحياء التي كانت تسيطر عليها المعارضة في دمشق تحت ستار إزالة الألغام لإفساح المجال لـ "سوريا الجديدة" من تطويرات المباني الجديدة الراقية والحدائق البكر.

قام تحقيق أجرته صحيفة "غارديان" و "لايتهاوس ريبورتس" و "التحقيقات السورية للصحافة المساءلة (سراج)" و "راديو روزانا" بتحليل الهدم شبه الكامل للقابون، إحدى ضواحي دمشق، وهي واحدة من العديد من الأحياء في العاصمة التي يتم تطهيرها وإعادة تطويرها بشكل لا يمكن التعرف عليه بعد. السكان السابقون إما نزحوا بسبب القتال أو أصبحوا لاجئين في الخارج.

القابون، إحدى ضواحي دمشق التي قاومت نظام الأسد منذ سنوات، كانت خالية من الناس لكنها كانت لا تزال قائمة عندما استولت عليها القوات السورية في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تظهر مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها صحيفة الغارديان وشركاؤها في التحقيق أن القابون دفع مبلغًا قدره الثمن الباهظ للمقاومة، مع استخدام الجيش السوري لأساليب مدمرة للغاية للقضاء على الحي بأكمله، مما يبرر تسوية المنازل السكنية بالأرض على أنها عملية لإزالة الألغام.

القابون واحدة من عدة مناطق في دمشق وسوريا تم هدمها بعد أن تم تحديدها للمصادرة في إطار بناء الحكومة بعد الحرب، والتي تأمل في تشجيع الاستثمار الأجنبي في العقارات. تُظهر الخطط المقترحة رؤية مختلفة تمامًا للقابون عن حي الطبقة العاملة الذي كان موجودًا قبل الحرب والذي لم يتمكن سكانه من المطالبة بأراضيهم منذ توقف القتال، حتى بينما تخبر الدول الغربية مثل الدنمارك والمملكة المتحدة طالبي اللجوء بذلك. من الآمن العودة إلى دمشق.

إعادة هندسة اجتماعية

اتهم سكان وباحثون سابقون نظام الرئيس بشار الأسد بإعادة هندسة المنطقة اجتماعيًا بعد أن أصبحت معقلًا للمعارضة خلال الحرب. "إنه نوع من الانتقام من أهالي القابون والتأكد من عدم وجود شيء يمكن العودة إليه"، كما تقول مزينة السعدي، وهي من سكان القابون السابقين وتعيش الآن في الدنمارك. أعتقد أنها رسالة من النظام لأهل القابون. لا يوجد شيء لك هنا ".

تعرض نجل السعدي الأكبر للتعذيب خلال الاحتجاجات الأولى في القابون، وبحلول الوقت الذي غادرت فيه الأسرة بأكملها في عام 2012، كان هناك قتال عنيف بين قوات النظام والجماعات المسلحة التي تعارض قمع الجيش لاحتجاجات المدنيين.

سقط حي القابون أخيرًا في أيدي النظام في مايو 2017، وطرد الجيش آخر السكان المتبقين، ومن بينهم بعض أقارب السعدي الذين التقطوا صورة لمنزلها قبل مغادرته، والذي كان لا يزال قائمًا عندما سيطرت قوات النظام. في سبتمبر 2017، أظهرت صور الأقمار الصناعية منزلها وقد تم هدم محيطه.

في السنوات الأربع الماضية، أعلن الجيش السوري على حسابه على موقع تويتر، ما يقرب من 1000 عملية هدم في أنحاء سوريا، تمتد من درعا في الجنوب إلى حلب في الشمال، مبررًا بشكل روتيني ذلك بـ "إزالة العبوات الناسفة التي خلفتها الجماعات الإرهابية".. تظهر صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو أنه تم تنفيذ المزيد من عمليات الهدم.

الجيش الروسي، الذي يصف تدريبه للمهندسين العسكريين السوريين على أنه مهمة إنسانية، يساعد السوريين على الأرض في عمليات إزالة الألغام في عدة أحياء بدمشق، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية .

يكشف تحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو ومنشورات القابون على مواقع التواصل الاجتماعي عن نمط من الانفجارات الكبيرة التي تدمر المباني بالكامل وكثير من المناطق المحيطة بها، والتي لا تتناسب مع الأهداف الإنسانية المعلنة. يقول بير هاكون بريفيك، رئيس إزالة الألغام في Norwegian People's Aid: "للأعمال المتعلقة بالألغام للأغراض الإنسانية أنظمة وأهداف ونتائج مختلفة تمامًا". أضاف أن الأساليب التي تستخدمها القوات السورية يمكن أن تتسبب في تجمع أي متفجرات غير منفجرة تحت الأنقاض، ما يصعب إزالتها. بحسبه: "لا طرق مختصرة لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية. يجب أن تتعامل مع كل عنصر واحدًا تلو الآخر. يجب أن تنفجر على السطح حتى تصل إلى الخرسانة. إذا هدمت المبنى للتو، فهذا لا يعني أن جميع المتفجرات ستنفجر. هذا النمط نموذجي لعمليات الهدم العسكرية. لكن هذه مناطق سكنية، لذا لا ينبغي أن تكون من اختصاص الجيش".

مشروع سكني غير مكتمل

كان أحد المباني المهدمة عبارة عن مشروع سكني عسكري غير مكتمل يُعرف باسم مبنى الأوقاف، في أواخر عام 2018. يُظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت أفرادًا من الجيش يشاهدون سحابة الدخان الهائلة التي اجتاحت كل شيء حول المبنى.

تظهر صور الأقمار الصناعية أنه في الأسابيع التالية تم هدم كل شيء في دائرة نصف قطرها 500 متر من المبنى، بما في ذلك مدرسة. سيتم استبدالها بعقارات استثمارية، وفقًا لمخطط رسمي اطلعت عليه الغارديان وشركاؤها في التحقيق. وتقول سارة كيالي، باحثة أولى في الشؤون السورية في هيومن رايتس ووتش، أن عمليات الهدم يحتمل أن تكون جرائم حرب لأنه لم يكن هناك عداء نشط أو هدف عسكري في المنطقة بعد استعادتها.

خلال الحرب، قدمت سوريا تشريعات سمحت للنظام بمصادرة الأراضي والبناء عليها باستثمارات أجنبية، وغالبًا ما جرد السكان من أراضيهم بسبب الشروط المفروضة عليهم للمطالبة بالملكية - مثل الاضطرار إلى العودة إلى سوريا لجعل المطالبة شخصيا. تم هدم القابون بموجب أحد هذه القوانين التي تم تمريرها في عام 2015، مما يسمح للسلطات بإعادة ترسيم الحدود في أوقات الحرب والكوارث الأخرى والمطالبة بأراضي المستوطنات غير الرسمية. تاريخيًا، كان سكان القابون يعيشون في مستوطنات عشوائية إلى حد كبير يعملون في المتاجر والشركات الصغيرة والعمل اليدوي. تتمثل رؤية نظام الأسد للقابون في حي أكثر فخامة من الأبراج الشاهقة والمساحات الخضراء المنسقة بعناية بالقرب من وسط المدينة ولكنها متصلة أيضًا بالمدن الأخرى عبر الطريق السريع M5.

تعد مخططات القابون جزءًا من رؤية النظام الأوسع لدمشق - لعاصمة تجارية بها تطورات عمرانية جديدة مبنية على مناطق عشوائية ومناطق صناعية وأراضي زراعية. كان المشروع الرئيسي هو ماروتا سيتي، وهو حي من الأبراج الشاهقة المتلألئة والحدائق البكر المخطط لها في بساتين الرازي، وهي مستوطنة عشوائية كانت مركزًا للمعارضة.

بحجة الحرب

يقول الباحث جوزيف ضاهر إن النظام السوري استخدم الحرب لدفع الخطط الحالية لإعادة هيكلة دمشق، وجلب رأس المال من المستثمرين ومكافأة شبكته الخاصة. يضيف ضاهر: "تُستخدم الحرب لتعميق السياسات الليبرالية الجديدة وإجراءات التقشف، وكذلك لتحقيق مخططات لن تكون قادرة على القيام بها في فترة لم تكن حربًا أو أزمة". "إنهم يستخدمون الحرب لطرح هذا النوع من المشاريع التي كانت تواجه الكثير من المعارضة قبل عام 2011."

بحسب ضاهر، على الرغم من الخطط التي وضعتها الحكومة وعمليات الهدم التي نفذتها بالفعل، كان هناك القليل من البناء الفعلي بسبب نقص الأموال وانعدام الأمن المستمر. يقول: "النظام يكذب تمامًا عندما يقول إنه يريد عودة اللاجئين. ليست هذه هي القضية. لا تريدهم وليس لديها القدرات أو البنية التحتية المالية لرعايتهم ". بعد 11 عامًا من بدء الحرب، يعيش معظم اللاجئين البالغ عددهم 6.6 مليون لاجئ في حالة من عدم اليقين في البلدان المجاورة دون أي أمل في عودة آمنة. هناك 6.7 مليون نازح داخليًا داخل سوريا في ظروف سيئة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وثقت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تعذيب السوريين العائدين من الأردن ولبنان، ما يؤكد مخاوف غالبية الموجودين في المنفى، مثل السعدي، الذين يترددون في العودة. قال تقرير لهيومن رايتس ووتش في أكتوبر الماضي أن العائدين تعرضوا أيضًا لعمليات قتل وخطف خارج نطاق القضاء، بينما عانى معظمهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية في أعقاب الحرب. ولم ترد الحكومتان السورية والروسية على طلبات التعليق.

بالنسبة إلى السعدي، لا طريق للعودة إلى المنزل الآن بعد أن هُدم الحي الذي تعيش فيه. في الدنمارك، بدأت الحكومة في إلغاء تصاريح إقامة اللاجئين السوريين، بحجة أن دمشق آمنة لعودة الناس. تم تجديد تصريح إقامة سعيدي في نهاية عام 2020، لكن وضعها محفوف بالمخاطر. يجب على الأسرة تجديد وضعهم كل عامين. "لقد كنا متعبين بالفعل، أردنا فقط بعض الاستقرار. وبمجرد أن حصلنا على القليل منه هنا في الدنمارك، بدأوا يقولون أن دمشق آمنة "، كما تقول السعدي، التي أبلغت السلطات الدنماركية أنه لا يوجد شيء يمكن أن تعود إليه. تضيف: "نحن خائفون. من المستحيل أن أعود. عائلتي كلها اعتقلت أو اختفت أو قتلت من قبل النظام. إنه نظام قتلة ".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "غارديان" البريطانية