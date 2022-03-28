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القدس: أكدت السفارة الفرنسية في تل أبيب الإثنين أن الشرطية التي قتلت مع شرطي آخر في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الخضيرة بشمال إسرائيل تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.

وقالت السفارة "يمكننا تأكيد ازدواجية الجنسية للشرطية الشابة"، فيما ذكرت السفارة الإسرائيلية في باريس على حسابها على تويتر أن الشابة عمرها 19 عاماً.