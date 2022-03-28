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موسكو: ندّد الكرملين الاثنين بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، معتبرًا أنها "مثيرة للقلق"، في خضمّ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "هذا التصريح هو بدون شكّ مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن موسكو ستواصل متابعة "تصريحات الرئيس الأميركي عن كثب".