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موسكو: أعلنت روسيا الاثنين طرد ثلاثة دبلوماسيين سلوفاكيين ردًا على قرار مماثل قامت به سلوفاكيا في آذار/مارس تجاه ثلاثة دبلوماسيين روس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن موسكو "قررت إعلان ثلاثة دبلوماسيين من سفارة سلوفاكيا "غير مرغوب بهم". عليهم مغادرة أراضي الاتحاد الروسي في الـ72 ساعة المقبلة".

واستُدعي السفير السلوفاكي الاثنين إلى وزارة الخارجية لإبلاغه بالقرار، بحسب البيان.

ولفت البيان أيضًا إلى أن موسكو "احتجّت بحزم" على "عرقلة عمل البعثات الروسية في سلوفاكيا والتهديدات على عملها بشكل آمن".

سلوفاكيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين

وكانت سلوفاكيا قد قررت في منتصف مارس/آذار طرد ثلاثة دبلوماسيين روس لقيامهم بـ"أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية"، بحسب وزارة الخارجية السلوفاكية.

وغالبًا ما تُستخدم الصيغة الدبلوماسية للبيان المتعلق بانتهاك اتفاقية فيينا للدلالة على أنشطة التجسس.

ووفق صحيفة "دينيك ان" اليومية، أوقفت الشرطة أيضا ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح روسيا، هم موظف بوزارة الدفاع وموظف في الاستخبارات وشخص مرتبط بموقع لنشر أخبار زائفة حجبته السلطات السلوفاكية مؤخرا.