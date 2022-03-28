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لا تتعلق الحرب في أوكرانيا بأوكرانيا، إنها تتعلق برغبة رجل واحد في العودة إلى الماضي. يجب على الناتو أن يمنعه.

إيلاف من بيروت: إنها سمة إنسانية للغاية أن ننظر إلى الماضي بشعور معين من الشوق، وربما بألم حزن لما فقد. لكن قلة منهم ستكون لديهم الجرأة أو الرغبة في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

من الواضح جدًا أن هذا هو هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ربما لم يبلغ السبعين بالصدفة في هذا العام. بمرور الوقت، أعرب عن غضبه الداخلي من انهيار الاتحاد السوفياتي، واصفا إياه بأنه "أعظم كارثة جيوسياسية في القرن ". كان يشير إلى نفس الاتحاد السوفياتي الذي انخرط بلا رحمة في القمع، سواء الخارجي أو المحلي، وانغلق على نفسه عن العالم الخارجي خلف ستار حديدي مصمم أيضًا لإبقاء شعبه أسيرًا، والذي هدد العالم بالقضاء على أي شخص يتجرأ على تحدي مغامراته الخارجية. مجتمع يسوده جنون العظمة ونقص الغذاء والفقر ووسائل الإعلام الحكومية التي تقوم بغسيل الأدمغة والـ "كي جي بي" الذي لا يرحم فيُسكِت أي شخص يشكك في الدولة.

إذا كان العالم يعتقد أن كل هذا قد انتهى مع زوال الاتحاد السوفياتي في عام 1991، فإنهم لم يحسبوا حساب بوتين الذي ظل طوال 22 عامًا يضع الأساس للعودة إلى أيامه الخوالي. في غضون أسابيع، صعد نحو ستار حديدي جديد وحرب باردة جديدة. قد يجادل خصومه الأكثر تشككًا في أن الحرب الباردة القديمة لم تنته تمامًا.

دمر بلاده

منذ 24 فبراير، شن بوتين أهم حرب في أوروبا منذ عام 1945. اتخذت إجراءات صارمة لخنق بقايا وسائل الإعلام الحرة في روسيا؛ قام بإسقاط عقوبات غير مسبوقة ومتصاعدة باستمرار على بلاده؛ أجبر بعض الروس على الاندفاع للحصول على آخر المنتجات الغربية في منافذ البيع مثل ايكيا وآخرين لمطاردة حتى الضروريات الأساسية مثل الملح والسكر؛ تسبب في ركود غير مسبوق على نطاق واسع منذ الانهيار الكارثي عام 1991، والفرق الرئيسي هو أن الغرب كان موجودًا للمساعدة في إعادة البناء؛ وتسبب في مصادرة يخوت الأثرياء وممتلكاتهم الأخرى، وإغلاق ملاعبهم الغربية. أغلق ماكدونالدز، الرمز عالي السعرات الحرارية للتكامل الغربي، 850 متجرا، وحُظرت روسيا الآن من المشاركة في معظم المسابقات الرياضية الكبرى.

إنه إنجاز مذهل: في أقل من شهر، حوّل بوتين وحلفاؤه روسيا إلى دولة منبوذة، بينما فشل تمامًا في تحقيق النصر العسكري السريع الذي وعده به جواسيسه الفاسدون. وسائل الإعلام الروسية المقيدة لا تعكس هذه الكارثة. تم إخبار الجماهير المحلية أن "العملية العسكرية الخاصة" ناجحة، مع تقديم مزاعم مبالغ فيها عن الخسائر العسكرية الأوكرانية وبث روايات خيالية عن الفظائع النازية المفترضة. ولا تُعرض صور مستشفى الولادة في ماريوبول الذي تعرض للقصف أو تدمير مسرح يأوي المدنيين. بدلًا من ذلك، تتهم وسائل الإعلام الحكومية الروسية أوكرانيا بقصف شعبها، وبدأت حملة تشهير تشير إلى أن إحدى النساء الحوامل اللائي شوهدن في الصور كانت مدوِنة نظمت هذا الحدث.

قرع طبول

في هذه الأثناء، هناك قرع طبول مستمر للقصص الخالية من الأدلة التي تشير إلى أن أوكرانيا أو الولايات المتحدة أو بعض الأعداء الآخرين يستعدون لشن هجمات كيميائية، وتزوير منشآت نووية لإحداث كارثة إشعاعية. تواصل روسيا الحديث عن قصص لا أساس لها من الصحة تفيد أن الولايات المتحدة تدير مختبرات حيوية سرية، وهذا موضوع تتبناه الصين الآن، والذي اقترح منذ فترة طويلة أن وباء الفيروس التاجي بدأ في مختبر في ولاية ماريلاند بدلًا من ووهان. يتم تشجيع الروس على تبني لافتات "Z" المرسومة على مركباتهم ويمكن رؤيتها الآن على المباني ومقاطع الفيديو وفي جميع أنحاء البلاد. يتعهد أطفال ما قبل المدرسة ورياض الأطفال، مع القليل من المساعدة من أجهزة أمن الدولة، بدعمهم لحملة روسيا في صور مرحلية تحمل رموز Z.

مع ذلك، في ظل الصوت الدائم المتموج من آليات وسائل الإعلام الحكومية المنظمة، هناك استياء واضح في القمة من مجرى الأحداث. تشير الدلائل إلى أن بوتين يشعر أنه على الرغم من سيطرته على كل رافعة للسلطة ووضعه الواضح الآن كديكتاتور، فإن الأمور لا تسير وفقًا للخطة.

كانت هناك تقارير عن مسؤولين رفيعي المستوى ومديرية الاستخبارات الروسية تم استجوابهم ووضعهم رهن الإقامة الجبرية، بينما أدلى بوتين - بطريقة ستالينية حقيقية - بتعليقات غريبة أثناء عقد اجتماع افتراضي أعلن فيه الاستعدادات لـ "تطهير" أولئك الذين يقدمون له دعمًا غير كافٍ: "سيكون الشعب الروسي دائمًا قادرًا على التمييز بين الوطنيين الحقيقيين والحثالة والخونة". وواصل بوتين هجومه غير المباشر على الأوليغارشية الذين طالما تمتعوا برفاهية الغرب: "سيحاول الغرب الاعتماد على ما يسمى بالطابور الخامس، على الخونة الوطنيين، وعلى أولئك الذين يكسبون المال هنا معنا ولكنهم يعيشون هناك. هؤلاء الأشخاص الذين هم بطبيعتهم موجودون عقليًا هناك، وليسوا هنا، ليسوا مع شعبنا، وليس مع روسيا".

تراجع بوتين

بعد أن شعر بالانزعاج من ردة فعل الغرب الشرسة والموحدة بشكل غير متوقع، تراجع بوتين عن التهديدات المجربة والموثوقة التي زعزعت في الماضي عزيمة المجتمعات الاستهلاكية الديمقراطية. هناك إشارات تهديد دائمة إلى الترسانة النووية الروسية الكبيرة. في غضون ذلك، يواصل الناتو بهدوء توجيه القوات والمعدات إلى خط المواجهة الجديد المحتمل. وصلت التعزيزات إلى دول البلطيق الثلاث وبولندا ؛ يتم نشر عمليات نشر جديدة في سلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا. فقط المجر هي التي لم تقبل بعد بقوات التحالف. المزيد من الأفراد والمواد في الطريق.

بغض النظر عما يقوله القادة الغربيون عن آمالهم في التحدث مع بوتين، أو عرض "منحدر" حتى يتمكن من إعلان هزيمته انتصارًا، فإن القرارات الصعبة يتم اتخاذها بالفعل. يقف الحلفاء الأوروبيون في طوابير للتعهد بخطط سريعة للوفاء بالتزامات الناتو للإنفاق الدفاعي البالغة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يعتقد نحو 80 في المئة من الناخبين الأميركيين أن حربًا أوروبية أوسع أمرًا مرجحًا، ويريد 74 في المئة منطقة حظر طيران يفرضها الناتو، بينما يؤيد 68 في المئة من الألمان نشر المزيد من القوات في وسط وشرق أوروبا، ويؤيد 80 في المئة رد حكومتهم الصارم أو تريد أن تذهب أبعد من ذلك. لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر على أمن أوروبا والغرب، ويبدو أن الناخبين الغربيين يدركون خطورة الوضع. ربما سمع البعض أبواق الكرملين تعبر عن رغبتها في نشر الحرب إلى الغرب.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "المركز الأوروبي لتحليل السياسات"