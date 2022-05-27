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موسكو: أعلنت موسكو الخميس طرد خمسة دبلوماسيين كروات رداً على قرار زغرب طرد 24 روسياً في نيسان/أبريل الماضي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها "احتجت" لدى السفير الكرواتي على اتهام زغرب موسكو بارتكاب "جرائم حرب في أوكرانيا".

كما اتهمت الخارجية الروسية زغرب "بدعم نظام النازيين الجدد في كييف عسكرياً".

وطردت دول عدة دبلوماسيين من روسيا وخاصة في أوروبا منذ غزو الكرملين لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.