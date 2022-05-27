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إيلاف من لندن: نعى الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، وفاة والد الملكة رانيا العبدالله، كما أعلن الحداد لمدة سبعة أيام بأمر من الملك عبدالله الثاني.

وأعرب الديوان الملكي عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد وآل الياسين.

وكان أٌعلن في عمّان عبر بيان عائلي، عن وفاة الطبيب فيصل صدقي الياسين والد الملكة رانيا العبدالله، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عاما.

ويلاحظ أنه لم يصدر بيان رسمي وخصصا من الديوان الملكي، لنعي الدكتور الياسين، وقال بيان لعائلته، إن الطبيب الراحل انتقل إلى رحمة الله تعالى عصر الجمعة الموافق 27 أيار/مايو 2022، الموافق 26 شوال 1443 هجري، عن عمر ناهز 88 عاماً، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة ظهر السبت الموافق 28 أيار/مايو 2022 من مسجد الحرس الملكي الخاص إلى الأضرحة الملكية، وستقتصر مراسم تشييع الجثمان على أفراد الأسرة.

وحرصاً على الصحة العامة وسلامة الجميع، يقتصر العزاء على أفراد الأسرة.

وكان الطبيب الدكتور فيصل الياسين ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها، قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة، ثم توجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في إيرلندا الشمالية.

وانتقل الراحل عام 1961 إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء الأجانب الذين حصلوا على ترخيص.

وبعد 30 عاما قضاها ممارسا مهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى توفاه الأجل.