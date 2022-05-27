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اثينا: اتهمت وزارة الخارجية اليونانية إيران الجمعة بممارسة "القرصنة" بعدما أعلنت طهران احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.

وقالت الخارجية في بيان إن "هذه الأفعال هي بمثابة قرصنة"، داعية المواطنين اليونانيين الى تجنب التوجه الى إيران.

وأكدت أثينا أن مروحيات تابعة للبحرية الايرانية أنزلت عناصر مسلحين على متن الناقلتين في وقت سابق الجمعة.

وأوضحت الخارجية أن إحدى الناقلتين "دلتا بوسايدون" كانت تبحر في المياه الدولية، فيما الثانية التي لم تذكر اسمها كانت موجودة قرب السواحل الايرانية.

واضافت أن تسعة يونانيين هم ضمن طاقمي السفينتين، رافضة تحديد عدد البحارة الآخرين على متنهما.

وتابعت أن السلطات اليونانية أبلغت الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية بالحادث.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، في خطوة تأتي وسط توتر بين طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلّم واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على متن ناقلة أوقفتها.

وأفاد الحرس الثوري إن قواته البحرية "أوقفت اليوم (الجمعة) ناقلتي نفط يونانيتين بسبب مخالفات ارتكبتهما في الخليج الفارسي"، وذلك في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي "سباه نيوز".