قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



طهران: قتل شرطي وجرحت زوجته برصاص أطلقه مسلحون على سيارتهما في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن خداباخش بكيرشاهي نائب حاكم منطقة دلغان قوله إن الهجوم وقع مساء الجمعة على طريق يربط بلدة دلغان بطريق إيرانشهر.

وتحدث عن مقتل النقيب في الشرطة عباس رهنجام، موضحاً أن زوجته التي أصيبت برصاصة نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن قائد شرطة الإقليم أحمد طاهري قوله إن مهاجمين أطلقوا النار على سيارة الشرطي من رشاشات كلاشنيكوف قبل أن يفروا.

وأشار إلى فتح تحقيق "لتحديد واعتقال المسؤولين عن هذه الجريمة".

وتشهد سيستان-بلوشستان المتاخمة لباكستان وأفغانستان باستمرار هجمات أو اشتباكات بين قوات الأمن والجماعات المسلحة.

وترتبط أعمال العنف في هذه المنطقة بالتهريب وبانفصاليي أقلية البلوش وبجماعات جهادية.