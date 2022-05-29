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إيلاف من بيروت: خلال غزو أوكرانيا، فقدت القوات الروسية عددًا استثنائيًا من الدبابات. وفقًا لتقديرات الجيش الأوكراني، والتي تعتبر مع ذلك مفرطة، فإن عدد الدبابات الروسية المدمرة هو 1300؛ لكن حتى لو اعتمدنا على تقديرات مستقلة وأكثر موثوقية قدمها خبراء عسكريون غربيون، فإننا نتحدث عن تدمير ما لا يقل عن 700 دبابة. بحسب "لوموند" الفرنسية، هذا العدد يمثل نحو ربع إجمالي عدد الدبابات في روسيا.

هذا العدد الهائل من الدبابات المفقودة (التي أضيفت إليها مركبات مدرعة أخرى) هو عامل رائع إلى حد ما من وجهة نظر عسكرية. أثرت قبل كل شيء في المرحلة الأولى من الحرب، تلك التي خاضت المعارك في الشمال وحول كييف، ولها تفسيرات مختلفة: الاستراتيجية التي استخدمها الروس، وعدم استعداد جنود الجيش للحرب، وفي جزء مرجح من الحقيقة أن الدبابات الروسية التي يعود العديد منها إلى الحقبة السوفياتية غير ملائمة للتعامل مع الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني، لدرجة أنه كان هناك حديث عن " عيب في التصميم".

في المرحلة الأولى من الحرب، عندما حاولت القوات الروسية عبثًا الاستيلاء على كييف وشمال أوكرانيا، كانت الأعمدة الطويلة للدبابات الروسية المحروقة ونصف المدمرة على طول الطرق الأوكرانية أحد رموز فشل الروس. يعود هذا الفشل في المقام الأول إلى أخطاء تكتيكية مختلفة للجيش الروسي، بناءً على تنبؤات خاطئة تمامًا. كانت روسيا مقتنعة بأنها ستكون قادرة على غزو كييف في غضون أيام، وأنها بشكل عام لن تواجه مقاومة تذكر في تقدمها: لهذا السبب، لم تهتم القوات الروسية كثيرًا بحماية مركباتها الثقيلة وعرباتها المدرعة، مثل الدبابات، وأرسلوها غير محمية في طوابير طويلة على طول الطرق الرئيسية في أوكرانيا.

مع ذلك، كانت المقاومة الأوكرانية أكثر صرامة مما كان متوقعًا، كما رأينا، وأصبحت أعمدة الدبابات الروسية هدفًا سهلًا لصواريخ javelin و NLAW المحمولة المضادة للدبابات، والتي قدمها الغرب لأوكرانيا بأعداد ضخمة. في مناسبات عديدة أخرى، وجدت الدبابات الروسية نفسها معزولة، ربما لأنها أرسلت إلى مناطق نائية، وحتى بعد ذلك أصبحت هدفًا سهلًا. ويرى الخبراء أن الإسهام في حل هذه المشاكل هو أن العقيدة العسكرية الروسية تمنح القليل جدًا من الاستقلالية لجنودها في الميدان: يتم تدريب الجيش على الامتثال الصارم للأوامر، وعندما يواجهون حالة غير متوقعة، لا يحصلون على التدريب اللازم للتعامل معها.

حصلت حالات هجر عديدة اشتهرت بعد أن بدأت صور المزارعين الأوكرانيين في الانتشار، وهم يسحبون الدبابات الروسية المهجورة بجراراتهم.

إن دبابة T-80s نسخة محدثة من T-72s وتعود أيضًا إلى الحقبة السوفياتية؛ و T-90s هي الأحدث. هناك أنواع مختلفة من المركبات ذات الحجم الكبير، فهي أصغر حجمًا من الدبابات الغربية، وقرر المصممون السوفيات وضع الذخيرة داخل الخزان تحت البرج. إنها مقتلة الدبابة.

الحقيقة هي أن صاروخ Javelin التي زودت الجيش الأوكراني به يهاجم الدبابات بهذه الطريقة بالضبط، بمسار معين يجعل الصاروخ يسقط بالضبط على سطح برجها. وليس من قبيل المصادفة أن تكون في المناطق التي انسحبت منها روسيا في الأسابيع الأخيرة مليئة بدبابات اقتلعت أبراجها بسبب انفجار الذخيرة داخل الدبابة. لا تعاني الدبابات الغربية من هذه المشكلة: غالبًا ما يتم وضع الذخيرة على السطح الخارجي للمركبة وتظل محمية حتى في حالة حدوث انفجار. في المرحلة الثانية من الحرب، تلك التي تجري في شرق أوكرانيا، تغيرت الأمور جزئيًا: تعلمت روسيا من أخطائها وتحمي دباباتها بشكل أفضل قليلًا، حتى لو ظل عدد الدبابات المدمرة عاليًا جدًا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "إيل بوست" الإيطالية