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إن اندلاع حرب باردة جديدة مع روسيا لا يبشر بالخير مثل الحرب السابقة. لن تنتهي منتصرا بـ "لحظة أحادية القطب". قد لا تنتهي على الإطلاق.

إيلاف من بيروت: كانت ردة فعل الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة على العدوان الروسي في أوكرانيا مثيرًا للإعجاب ومخالفًا لما كان يكاد يكون مؤكدًا في توقعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن سرعان ما توسع هذا الرد إلى ما بعد الصراع العسكري المباشر في أوكرانيا، إلى صراع أوسع وأطول أمدًا مع روسيا.

يميز هذا التوسع بشكل خاص الهدف الأميركي المعلن، ليس إنهاء العدوان في أوكرانيا فحسب، ولكن بشكل عام "إضعاف" روسيا. من المفترض أن يعكس بيان الأهداف هذا قرارًا متعمدًا بشأن السياسة الخارجية، وليس مجرد زلة لسان مثل تعليق الرئيس جو بايدن غير المكتوب: لا يمكن السماح لبوتين بالبقاء في السلطة.

مشكلتان رئيسيتان

إعلان إضعاف روسيا كهدف له مشكلتان رئيسيتان. إنه يلعب في دعاية بوتين القائلة إن ما يفعله الغرب ليس مجرد رد على الحرب في أوكرانيا بل يعكس تهديدًا أوسع لروسيا. يجعل الإعلان أيضًا من الصعب الوصول إلى أي تسوية لإنهاء الحرب الحالية، من خلال تقليل ثقة روسيا بشكل مفهوم بأنها ستحصل على استراحة ذات مغزى من العقوبات الغربية والنبذ بغض النظر عما تفعله في أوكرانيا.

تعلن الولايات المتحدة في الواقع حربًا باردة جديدة مع روسيا. توضيح ذلك لا يعني إلقاء اللوم بأي طريقة محددة بين الشرق والغرب. تقع المسؤولية الرئيسية عن الانعطاف السيئ في الشؤون الدولية في عام 2022 على عاتق بوتين، تمامًا كما أن من الملائم إلقاء اللوم على أفعال جوزيف ستالين والاتحاد السوفياتي في أواخر الأربعينيات، بما في ذلك إخضاع أوروبا الشرقية والحصار المفروض على برلين، للحصول على النسخة الأصلية من الحرب الباردة جارية. لكن، كان لدى الولايات المتحدة خيار آخر، وهو تحديد مخاوفها، بعبارات محدودة بعناية، على أنها الحرب الوحشية في أوكرانيا وهدفها إنهاء ما تفعله روسيا هناك.

بالنسبة للمستقبل القريب، يجب أن يكون إنهاء الحرب الأوكرانية هو الأولوية. حتى بدون الخطاب الموسع، ستكون هذه المهمة صعبة. سيكون من الصعب العثور على صيغة تلبي الحد الأدنى من متطلبات كل طرف معني. من شأن الفشل في إيجاد مثل هذه الصيغة، إلى جانب تمديد معاناة الشعب الأوكراني، أن يزيد من ترسيخ حرب باردة جديدة مع روسيا باعتبارها السمة المهيمنة على العلاقات الدولية لسنوات قادمة. سيكون هذا صحيحًا إذا استمر المستوى الحالي لإطلاق النار في أوكرانيا أو إذا انتهت الحرب إلى نزاع مجمّد دون التوصل إلى تفاهم بشأن الأراضي التي استولت عليها روسيا.

أحد الفروق

على المرء أن يتساءل عن مقدار التفكير في الدوائر الرسمية الذي ذهب إلى أين ستتجه حرب باردة جديدة وكيف ستنتهي. قد يكون البعض قانعًا بشن مثل هذا الصراع إلى أجل غير مسمى، تمامًا كما بدا أن مثل هؤلاء الأشخاص في الحرب الباردة الأصلية. كان هذا أحد الفروق التي يمكن استخلاصها بين رونالد ريغان، الذي تصور نهاية الحرب الباردة الأولى وحاول تقريب هذه الغاية، والبعض في إدارته الذين بدا قانعًا بأنهم محاربون باردون إلى الأبد.

سيتعارض نشوب حرب باردة جديدة مع روسيا مع مصالح الولايات المتحدة والأمن الدولي بشكل عام. سيكون لها آثار سلبية في ما يتعلق بالميزانيات العسكرية، والخطر المستمر من تصاعد الأزمات إلى حروب نارية، وإعاقة العمل على المشكلات العالمية ذات الاهتمام المشترك، بين أمور أخرى.

مفيد تذكر أفكار خبير الاحتواء في بداية الحرب الباردة الأصلية، جورج كينان. لقد بشر كينان بالصبر في شن تلك الحرب الباردة، لكنه رأى نهاية لها بالتأكيد. في " مقالته X " لعام 1947، ذكر إطارًا زمنيًا يتراوح بين عشر سنوات وخمسة عشر عامًا. اتضح أنه أشبه بالأربعين، لكن النهاية كانت إثباتًا لتحليل كينان بأن الشيوعية السوفياتية احتوت على بذور تدميرها وستنهار في النهاية من الضعف الداخلي.

إن النظرة المتفائلة للمشاكل الحالية هي أن روسيا اليوم، التي يتم الاستهانة بها أحيانًا كمحطة وقود بأسلحة نووية، تعاني أيضًا من نقاط ضعف داخلية خطيرة، بعضها موازٍ لنقاط ضعف الاتحاد السوفيتي. لكن الحرب الباردة الأصلية كانت لها نهاية مميزة لا يمكن ولن تتكرر مع حرب باردة جديدة. انتهت النسخة الأصلية بانهيار جاذبية الأيديولوجية الماركسية اللينينية وتأثيرها، والانهيار السريع المذهل للحكم الشيوعي في أوروبا الشرقية، وأخيرًا انهيار الاتحاد السوفياتي نفسه، مع الفصل الأخير الذي كتبه رئيس الاتحاد الروسي بوريس يلتسين.

بوتين المشكلة

الآن، أصبح فلاديمير بوتين، ربيب يلتسين السابق والرئيس الحالي للاتحاد الروسي، هو المشكلة الرئيسية. من المحتمل أن يكون أي استبدال لبوتين، حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تفاؤلًا لتغيير النظام، من عمل أجهزة الأمن الروسية و / أو الجيش وقد يؤدي إلى نظام ليس أفضل وربما أسوأ من بوتين. كان ستالين حاكمًا وحشيًا ومطلقًا مثل أي شخص آخر، لكن وفاته في عام 1953 لم تنه الحرب الباردة الأولى.

ميز كينان صراحةً النظام السوفييتي الذي كان مهتمًا به عن "القادة العدوانيين الفرديين مثل نابليون وهتلر". لقد رأى بعض المزايا والعيوب في التعامل مع كل نوع من الأعداء، لكنه كتب أن مواجهة القادة العدوانيين كانت أصعب من مواجهة النظام السوفييتي بقدر ما يميل هؤلاء القادة إلى أن يكونوا "أقل حساسية تجاه القوة المعاكسة"، ويقل احتمال استسلامهم الدبلوماسية عندما تكون هذه القوة "قوية للغاية"، وأقل "عقلانية في منطق وبلاغة القوة".

بقدر ما يكون هذا التحليل صحيحًا وقابلاً للتطبيق على بوتين العدواني، فإنه يقلل من أساس التفاؤل بشأن ما سيفعله تطبيق القوة المعاكسة في أوكرانيا إما لسياسات بوتين هناك أو لحكمه بشكل عام.

هناك اختلاف آخر عن الحرب الباردة السابقة يبشر بشكل غير موات للآفاق الغربية "للفوز" بأخرى جديدة يتعلق بالقوة التي كان يُشار إليها على الأقل حتى هذا العام في كثير من الأحيان على أنها العدو اللدود في الحرب الباردة الجديدة: الصين. خلال معظم الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، كانت الصين هي العلاقات الشيوعية الفقيرة التي ساءت علاقتها مع الاتحاد السوفيتي بما يكفي لإثارة حرب حدودية بين البلدين. الآن الصين هي قوة عظمى اقتصادية - وعسكرية بشكل متزايد - توفر عمقًا استراتيجيًا لروسيا بوتين.

مكون حاسم

حدد كينان مكوّنًا آخر حاسمًا للولايات المتحدة والغرب لكي ينتصر في حربه الباردة، وهو كيفية تعامل الولايات المتحدة بشكل جيد مع شؤونها الداخلية. كتب كينان أن هذا كان سؤالًا عن "الدرجة التي يمكن للولايات المتحدة أن تخلق عندها بين شعوب العالم عمومًا انطباعًا عن دولة تعرف ما تريد، وتتكيف بنجاح مع مشاكل حياتها الداخلية ومعها. مسؤوليات القوة العالمية، والتي لديها حيوية روحية قادرة على الحفاظ على قوتها بين التيارات الأيديولوجية الرئيسية في ذلك الوقت ". أن أي "معارض تردد وانقسام وتفكك داخلي داخل هذا البلد" سيكون بمثابة دفعة للخصم الشيوعي.

كان كينان يكتب في عصر التعاون الفعال للغاية بين الحزبين في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، والذي حقق النصر في الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة واستمر حتى السنوات الأولى من الحرب الباردة الأصلية. صوت السياسة الخارجية البارز في الحزب الجمهوري، السناتور آرثر فاندنبرغ، عمل بتعاون وثيق مع إدارة ترومان لتقديم مساعدة ممكنة لمواجهة التمرد الشيوعي في اليونان وتركيا، وإنشاء خطة مارشال، وإنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي. كان لدى كينان سبب وجيه للتفاؤل في ذلك الوقت بشأن قدرة الولايات المتحدة على إظهار الصفات التي اعتبرها ضرورية للفوز بالمنافسة العالمية مع الاتحاد السوفيتي.

التناقض مع اليوم يمكن بالكاد أن يكون أكبر. لقد طغى التحزب في الولايات المتحدة على جوانب رئيسية من السياسة الخارجية بقدر ما طغى على كثير من الأمور الأخرى. أن الديمقراطية الأمريكية نفسها على شفا الفشل. لقد مرت الولايات المتحدة بأربع سنوات من التملق الرئاسي مع بوتين، حيث لم يكن الأمر بعيدًا عن الرئيس الحالي في البيت الأبيض لحجب المساعدة العسكرية لأوكرانيا في محاولة للتنقيب عن الأوساخ عن خصم سياسي محلي.

إن اندلاع حرب باردة جديدة مع روسيا لا يبشر بالخير مثل الحرب السابقة. لن تنتهي بـ "لحظة أحادية القطب ". قد لا تنتهي على الإطلاق.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ناشونال إنترست" الأميركي