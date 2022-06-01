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موسكو: اتهم الكرملين واشنطن الأربعاء بـ"صب الزيت على النار" بعد الإعلان عن تسليم أنظمة صواريخ أميركية إلى كييف لصد الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "خط الولايات المتحدة هو محاربة روسيا حتى آخر أوكراني. تسليم شحنات من هذا النوع لا يشجع القيادة الأوكرانية على استئناف مفاوضات السلام".

وأضاف "الولايات المتحدة تصب الزيت على النار عمداً وبعناية".

وتوقفت محادثات السلام بين كييف وموسكو منذ أواخر آذار/مارس، عندما سحبت روسيا قواتها من محيط كييف وأعلنت تركيز جهودها في شرق أوكرانيا.

وكتب الرئيس الأميركي جو بايدن في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء أن بلاده "ستزود الأوكرانيين أنظمة صاروخية أكثر تطوراً وذخائر، مما سيتيح لهم أن يصيبوا بدقّة أكثر أهدافاً أساسية في ميدان المعركة في أوكرانيا".

وأوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أنّ الأمر يتعلّق براجمات صواريخ من طراز "هيمارس".

وهيمارس هي راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة.

وأوضح المسؤول أنّ الصواريخ التي سترسلها الولايات المتّحدة إلى كييف يصل مداها إلى 80 كلم. ولم يُحدَّد تاريخ التسليم.

وألمح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أنّ هذه الشحنات قد تزيد من خطر حدوث مواجهة مباشرة بين واشنطن وموسكو.

ونقلت وكالة الأنباء ريا نوفوستي عنه قوله "كل شحنات الأسلحة التي تتواصل وتتزايد تزيد من مخاطر تطور كهذا".