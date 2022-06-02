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رام الله (الاراضي الفلسطينية): قتل فلسطيني صباح الخميس برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

وذكرت الوزارة في بيانها "استشهد الشاب أيمن محمود محيسن 29 عاما برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي اثناء عدوانه على مخيم الدهيشة في بيت لحم".

وفي اتصال هاتفي اجرته وكالة فرانس برس مع الجيش الاسرائيلي، لم يقدم أي معلومات عن الحادثة.

وبحسب الوزارة هو ثاني فلسطيني يقتل في عمليات إسرائيلية في الضفة الغربية في غضون 24 ساعة.

وهدم الجيش الاسرائيلي ليل الأربعاء الخميس منزل ضياء حمارشة منفذ عملية اطلاق نار في بني براك في أسرائيل اسفرت عن سقوط خمسة قتلى في 27 اذار/مارس الماضي. واعتقل والده.

وخلال هذه العملية في بلدة يعبد القريبة من مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، قتل فلسطيني وأصيب ستة اخرون، اثنان منهم في حالة حرجة

وقال كمال ابو الرب نائب محافظ مدينة جنين لوكالة فرانس برس "الجيش الاسرائيلي قام بتفجير المنزل المكون من ثلاث طبقات".

وفي موجة عنف بدأت في أواخر آذار/مارس، قتل 19 شخصا غالبيتهم من المدنيين في هجمات ضد إسرائيليين نفذها فلسطينيون بينهم من عرب إسرائيل داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية حيث قتل نحو 40 فلسطينيا بينهم نشطاء ومدنيون منهم الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقتل ضابط من القوات الإسرائيلية الخاصة خلال عملية في الضفة الغربية.