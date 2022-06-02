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إيلاف من الرباط :أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية ، الأربعاء ، إطلاق خط جوي جديد إلى مدينة الدار البيضاء بواقع رحلتين في الأسبوع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ، معن رزوقي ، في تصريح صحفي بالمناسبة، إن الوجهة الجديدة تخدم الراغبين في السياحة والاستثمار وزيارة الدار البيضاء ، علاوة على تمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالكويت من السفر إلى بلدهم عبر خط مباشر.

وأضاف أن شركة الخطوط الجوية الكويتية ستقوم خلال الأشهر المقبلة بمتابعة هذه الوجهة لدراستها وإمكانية زيادة عدد رحلاتها إليها.

من جهته ، قال سفير المغرب لدى الكويت ، علي ابن عيسى ،في تصريح مماثل ،إن إطلاق وتدشين الخط الجوي بين المغرب والكويت يسهم في التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين .

وأضاف ابن عيسى أن هذه الوجهة تعكس العلاقات القوية والمتينة بين البلدين والتي تتميز بالتعاون والتنسيق في مختلف المجالات ومنها اتفاقية النقل الجوي التي سمحت بافتتاح هذا الخط الجوي.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في 7 فبراير الماضي إطلاق 17 وجهة جديدة بإجمالي 57 وجهة .