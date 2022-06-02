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يزداد اهتمام الكثير من المستثمرين في المملكة العربية السعودية بالتداول، خاصة بعد انتشار العملات الرقمية، وازدياد التداول بها، بحيث أصبحت واحدة من طرق الاستثمار السهلة والمريحة. لكن العملاء يبحثون عن شركات موثوقة ولها باع في هذا المجال، كما يبحثون عن أهم الشركات المرخصة لكي يضعوا أموالهم بكل ثقة دون التعرض للاحتيال أو النصب.





انتشرت العديد من شركات التداول في المملكة، ولكن افضل شركات التداول في السعودية، تتميز بما يلي:

- يجب أن تكون الشركات التي تقوم بالتداول مرخصة، مع الأخذ في العلم أن عدد الشركات المرخصة يكاد يُعد على الأصابع.

- يجب الحذر من التعامل مع الشركات التي توهم العملاء بمكاسب مادية عالية، خاصةً أنها لا تخضع لأي هيئة رقابية.

- يجب الحذر عند التعامل مع أي شركة خاصة بالتداول والتأكد أولا من كونها مرخصة أم لا.

- يجب عدم الانجرار نحو الإعلانات التي تقوم بترويجها بعض الشركات، حتى لا تقعوا فريسة الاحتيال والنصب. وكي لا تضعوا أموالكم بإحدى الشركات الوهمية.



ما هي الشركات المرخصة في السعودية؟



توجد بعض الشركات المرخصة والموثوق بها والتي تخضع للرقابة من قبل الهيئة السعودية لسوق المال:

- يجب التأكد أولا من اسم الشركة، والبحث عنها في جهات موثوقة، ومعرفة ما إذا كانت مرخصة أم لا.

- يتم تداول الفوركس في المملكة العربية السعودية بشكلٍ كبير، لذا قامت المملكة بترخيص سوق الفوركس، وهو واحد من أكبر الأسواق العالمية في التداول الرقمي.

- يتم تداول الفوركس بشكلٍ محلي وعالمي من قبل الشركات المختلفة تحت رقابة تامة من الهيئة الخاصة بسوق المال السعودي.

وذلك لكي يتم ضمان كافة الحقوق الخاصة بالمستثمرين والمتداولين، حتى لا يقعوا فريسة للنصب والاحتيال من قبل بعض الشركات الوهمية.

- الأوراق الخاصة بجميع الشركات التي يتم ترخيصها ستكون من البورصة القبرصية، وهيئة الأوراق المالية، أو حاصلة على موافقة السوق المالي البريطاني.

- الشركات المرخصة في المملكة العربية السعودية هي تلك التي يكون عليها طلباً كبيراً في تداول الفوركس.

- أهم ميزة لشركات التداول المرخصة في السعودية، أنها تحتوى على نظام إسلامي للتداول.

وهذا الأمر يجذب الكثير من المستثمرين والمتداولين إلى هذه الشركات، لكونهم يضعون كامل ثقتهم بها.

فهذه الشركات تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، وبما لا يخالفها في التعاملات المادية.



كيفية التأكد من صحة الترخيص



إذا كنتم ترغبون في خوض تجربة الاستثمار والتداول في إحدى الشركات الرقمية، وفتح محفظة، فيجب التأكد أولا من صحة ترخيص هذه الشركة.

- ادخلوا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة سوق المال السعودي، فهو يحتوى على كل المعلومات المرتبطة بكافة الشركات المرخصة وغير المرخصة.

- الشركات المرخصة ستكون موجودة على هذا الموقع.



معايير شركات التداول السعودية المرخصة

يوجد بعض المعايير التي تتميز بها الشركات المرخصة للتداول في السعودية، ويجب الانتباه إليها ومعرفتها قبل التعامل مع أي شركة، وأهمها مايلي:

- التأكد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أولا من كون الشركة مرخصة أم لا.

- يجب التعامل وتحويل الأموال من خلال البنك فقط. لا تقبلوا بأي وسيط أو طرف ثالث.

- الشركات المرخصة لا تقوم بتوفير أي توصيات خاصة بالتداول. كما إنها لا تقوم بإدارة أي حساب من حسابات الزبائن، ومن يفعل ذلك فهي شركات وهمية.

- تحمل الشركة المرخصة ترخيصاً دولياً، وترخيصاً أوروبياً تم توثيقه، كما تحمل شهادة حسن سمعة بداخل السوق المالي في أستراليا.

- وهي حاصلة على ترخيص عربي من إحدى الدول العربية.



بعد استعراض ميزات الشركات الآمنة والمرخصة، لا بد من التذكير بأن العملاء يملكون الحق الكامل في التأكد من صحة تراخيص هذه الشركات والاطلاع عليها.

