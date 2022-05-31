قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الظهران: تنطلق مساء يوم الخميس، الثاني من شهر يونيو، الدورة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية والذي تنظمه للمرة الأولى جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وذلك على مسرح إثراء في الظهران.

ويقدم حفل الافتتاح الفنانة سارة طيبة، والفنان إبراهيم الحجاج، بحضور عدد كبير من صنّاع الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين، وتستمر فعاليات المهرجان إلى التاسع من يونيو.

وتشهد هذه الدورة عرض 80 فيلماً في أربع مسارات، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة 28 فيلما، فيما تتنافس 8 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، بالإضافة إلى 44 عرضاً موازياً و12 عرض منهم تندرج تحت تصنيف السينما الشعرية.

ويسبق افتتاح فعاليات السجادة الحمراء، انطلاق قناة المهرجان المفتوحة على الشبكة العنكبوتية التي تبث لمدة ثمانية أيام متواصلة، 24 ساعة بدون توقف، تبث من خلالها ما يقارب 60 برنامج ثقافي وفني وحوارات يومية مع ضيوف المهرجان.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة الممثل السعودي/ الهوليودي خليل إبراهيم الرواف، والكاتب والمخرج الكويتي خالد الصديق.

ويعقد المهرجان خمس ورش تدريبية تقدمها مجموعة من المختصين والأكاديميين من أصحاب الخبرة، بمجموع 43 ساعة تدريبية، تشمل مسارات الإخراج، والتمثيل، والإنتاج، والتوزيع، والموسيقى التصويرية، بالإضافة إلى معمل تطوير السيناريو، الذي صمم بهدف تطوير ومناقشة عدد من المشاريع السينمائية السعودية، وتهيئتها عمليا لسوق الإنتاج.

ويقوم بمهمة تحكيم الجوائز في مساراتها الثلاثة، وهي الأفلام الطويلة، والأفلام القصيرة، والسيناريو، تسعة أعضاء من نخبة المختصين في المجال السينمائي، أربعة منهم سعوديون، كما تعقد 9 ندوات و"ماستر كلاس" مقسمة ما بين سوق الإنتاج وأخرى تتعلق بعروض الأفلام تناقش مجموعة من القضايا ذات العلاقة بإنتاج الأفلام الروائية في السينما السعودية، ومفهوم الفيلم السعودي وشعرية السينما وجماليتها، بالإضافة إلى ندوة "ماستر كلاس" حول التعامل القانوني في منصات البث العالمية.