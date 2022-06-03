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يقول تقرير سري أميركي إن فلاديمير بوتين عاد إلى الظهور بعد خضوعه في أبريل لعلاج من السرطان المتقدم، والتقييمات تؤكد أيضًا تعرضه لمحاولة اغتيال في مارس.

إيلاف من بيروت: كانت صحة فلاديمير بوتين موضوع محادثة مكثفة داخل إدارة بايدن بعد أن أصدر مجتمع الاستخبارات تقييمه الشامل الرابع في نهاية مايو. يقول التقرير الأميركي السري إن بوتين يبدو أنه عاد إلى الظهور بعد خضوعه للعلاج في أبريل من السرطان المتقدم، حسبما قال ثلاثة من قادة المخابرات الأميركية ممن قرأوا التقارير لمجلة "نيوزويك". ويقول المسؤولون إن التقييمات تؤكد أيضًا حدوث محاولة اغتيال لبوتين في مارس الماضي.

يشعر المسؤولون رفيعو المستوى، الذين يمثلون ثلاث وكالات استخبارات منفصلة، بالقلق من أن بوتين يشعر بجنون العظمة بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة، وهو وضع يجعل مسارًا صعبًا وغير متوقع في أوكرانيا. لكنهم يقولون إن هذا يجعل احتمالات نشوب حرب نووية أقل احتمالا. ويقول أحد كبار ضباط الاستخبارات الذين يتمتعون بإمكانية الوصول المباشر إلى التقارير: "قبضة بوتين قوية لكنها لم تعد مطلقة. المناورات داخل الكرملين لم تكن أكثر حدة خلال فترة حكمه، حيث شعر الجميع أن النهاية قريبة".

قلق دائم

جميع المسؤولين الثلاثة - أحدهم من مكتب مدير المخابرات الوطنية، والآخر ضابط كبير متقاعد بالقوات الجوية، وواحد من وكالة استخبارات الدفاع - حذروا من أن عزل الزعيم الروسي يجعل من الصعب على المخابرات الأميركية إجراء تقييم دقيق لوضع بوتين وصحته. يقول أحدهم، طلب عدم الكشف عن هويته: "ما نعرفه هو أن هناك جبلًا جليديًا، وإن كان مغطى بالضباب. أحد مصادر أفضل معلوماتنا الاستخبارية، وهو الاتصال مع الغرباء، جف إلى حد كبير نتيجة حرب أوكرانيا"، كما يقول المسؤول الكبير في وكالة المخابرات المركزية. يضيف: "عقد بوتين اجتماعات قليلة مع القادة الأجانب"، قاطعًا الرؤى التي يمكن اكتسابها في بعض الأحيان في المواجهات وجهاً لوجه. وهكذا زادت عزلة بوتين من مستويات التكهنات".

يحذر قائد القوات الجوية المتقاعد: "نحن بحاجة إلى أن نكون مدركين لتأثير التمني. لقد تعلمنا - أو لم نتعلم - هذا الدرس بالطريقة الصعبة مع أسامة بن لادن وصدام حسين".

جاءت الطاولة الطويلة جدًا التي استخدمها بوتين في الكرملين لتسجيل الصور الفوتوغرافية لاجتماعاته المهمة، والتي ترمز إلى جنون العظمة والخوف الجسدي. بالنسبة إلى مجتمع الاستخبارات، أصبحت الطاولة الطويلة وسلوك بوتين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أساسًا لقياس تراجع الرئيس الروسي. يقول المسؤول: "لم تكن هناك مصافحة ولا عناق دافئ، وقد لاحظنا ذلك". وقال إن المخابرات الفرنسية لديها ملاحظات كثيرة من الاجتماع ومن الرحلة إلى موسكو، وامتنع عن الخوض في التفاصيل بشأن ما تم إبلاغه للحكومة الأميركية.

ثم جاء اجتماع بوتين مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في 21 أبريل، هذه المرة على طاولة صغيرة، كان اللون كله أخضر وسلميًا. ركز الكثيرون على شويغو، الذي كان مفقودًا عن أعين الجمهور. لكن بوتين كان غائبًا إلى حد كبير معظم الشهر، وكان بعيدًا عن الصورة مسترخياً في كرسيه يمسك الطاولة بيده اليمنى.

باركنسون وغيره

استنتج بعض المراقبين أن الزعيم الروسي كان مصابًا بمرض باركنسون. وأصر آخرون على أنه كان مجرد تدريب لذراعه الأيمن للوصول إلى داخل سترة واستلال المسدس. تم فحص الفيديو عن كثب من قبل محللي مجتمع الاستخبارات، بعضهم تدرب على التشخيص عن بعد والبعض الآخر في الطب النفسي. تم تحليل العديد من المعلومات الاستخباراتية للبيت الأبيض: كان الإجماع أن بوتين كان مريضًا وربما يحتضر. يبدو أنه يقدم عرضًا جيدًا. لكن ربما تكون عزلة كورونا قد أخفت انخفاضًا لم يتم الكشف عنه بشكل أكثر وضوحًا إلا الآن.

في "يوم النصر" (9 مايو)، جلس زعيم روسي منتفخ بشكل ملحوظ. تلاشت صحة بوتين لعدم قدرته عن إعلان النصر في أوكرانيا. اتفقت أجهزة المخابرات الأميركية على أن وضعه كان أخطر مما كان يعتقد سابقًا، وأن الإرهاق الجسدي الذي يعاني منه يقابله استنفاد روسيا. بعد ثلاثة أيام، قال رئيس المخابرات الأوكرانية الميجور جنرال كيريلو بودانوف لشبكة سكاي نيوز البريطانية إن بوتين "في حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية وأنه مريض للغاية"، مضيفًا أن هناك خططًا داخل الكرملين لإطاحته.

وتأكدت في هذا الوقت إشاعة مفادها أن رجال الأمن في الكرملين كشفوا عن مؤامرة روسية لاغتيال بوتين. كانت وكالة الاستخبارات المركزية وأجهزة الاستخبارات الأجنبية تلتقط قصصًا متسقة من الخلاف على رأس وزارات الأمن القومي، فضلاً عن رغبة الدبلوماسيين الروس في الانشقاق إلى الغرب. يقول المسؤول الروسي: "شخص ما كان يُنظر إليه في يوم من الأيام على أنه كلي القدرة كان يُنظر إليه الآن في الغالب على أنه يكافح من أجل المستقبل، ولا سيما مستقبله".

تأثير صدام وبن لادن

عندما بدأت معلومات استخبارية جادة تنتشر حول مرض بوتين، تم تحذير القادة الأميركيين من القفز إلى الاستنتاجات بسرعة كبيرة، وتذكيرهم بأمثلة من "المعلومات الاستخبارية" الساخنة عن أسامة بن لادن وصدام حسين التي شكلت السياسة الأميركية ثم ثبت أنها مشكوك فيها.

في حالة صدام، كان السؤال هو ما إذا كان مضطربًا نفسياً وماذا سيفعل بعد ذلك بأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها. في حالة أسامة بن لادن، قبل 11 سبتمبر وبعده، كان الأمر يتعلق بما إذا كان يحتضر، ربما بسبب مرض الكلى، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على قراراته.

على الرغم من أن الاستخبارات الأميركية كانت تعرف القليل عن زعيم القاعدة، كانت حالته الصحية جزءًا ثابتًا من التقارير خلال أواخر التسعينيات. كانت الشائعات الأكثر استمرارًا هي أن بن لادن كان ضعيفًا وهشًا، ويتطلب غسيلًا كلويًا منتظمًا من غير المرجح أن يكون متاحًا في الكهف. أكد الرئيس الباكستاني برويز مشرف أن بن لادن يحتضر.

مريض؟؟

فهل بوتين مريض؟ بالتأكيد. "لكن لا ينبغي أن ندع انتظار موته يقودنا إلى اتخاذ إجراءات استباقية من جانبنا. فراغ السلطة بعد بوتين يمكن أن يكون خطيرًا للغاية على العالم.

اعتبر صدام حسين أحد أخطر الرجال في العالم، مع تقييمات نفسية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية صورته على أنه مجنون، لن يتخلى عن أسلحته، مكروه وضعيف لدرجة أنه اضطر للنوم في سرير مختلف كل مرة. وتجاهل قادة إدارة بوش الدليل على أن صدام ليس لديه أسلحة دمار شامل لأنهم اعتقدوا أنهم يعرفون أفضل.

لكن وكالة المخابرات المركزية لم تكن مسؤولة فقط عن الاعتقاد الخاطئ بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. كان للتقييمات عالية المستوى التي قدمها القادة الأجانب تأثير هائل.

حسني مبارك (مصر)، الملك عبد الله (من الأردن)، أمير الكويت نفسه - جميعهم أخبروا قادة إدارة بوش أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، كما يقول قائد القوات الجوية الروسية المتقاعد. من أين حصل القادة الأجانب على ذكائهم؟ من صدام حسين نفسه: لقد كان خداعًا مقصودًا من جانب الزعيم العراقي لإقناع إدارة بوش بعدم الغزو والسعي لتغيير النظام، وهو تهديد ضمني بأنه سيستخدم أسلحة الدمار الشامل إذا فعلوا ذلك.

في بعض الحالات، يتفق الخبراء الآن على أن بعض تلك المعلومات الاستخبارية من القادة الأجانب، التي تمت مشاركتها وجهاً لوجه مع نظرائهم بوش، لم يتم تداولها على نطاق واسع في الوكالة. كان هناك تضارب بين التحليل الفني الذي شكك في كثير من الأحيان في وجود أسلحة الدمار الشامل مقابل قناعة قيادة بوش بأن مجتمع الاستخبارات الأميركية كان ضحية للتفكير الجماعي وأن إنكار صدام العلني لأسلحة الدمار الشامل كان أكاذيب. (في الواقع كانت الأكاذيب هي وساساته السرية). ساعدت تلك الفجوة المعرفية في أن تؤدي إلى الحرب.

تاريخ انتهاء الصلاحية؟

شهد التقييم الأخير لمجتمع الاستخبارات الأميركية للرئيس بايدن وغيره من كبار القادة تحولًا بالنسبة للزعيم الروسي بعد التقرير السابق، الذي تم تجميعه قبل أسبوعين تقريبًا، وصوره على أنه مريض بشدة. في يوم واحد - 26 مايو - قام بأول زيارة عامة له إلى مستشفى عسكري في موسكو. أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي. وتحدث إلى مؤتمر أعمال روسي عبر الفيديو. تم فحص كل مظهر عن كثب. يوم الاثنين، أجرى بوتين مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث ناقش الاثنان إمكانية لقاء مباشر مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أي فكرة عن مرض بوتين في مقابلة على التلفزيون الفرنسي نهاية الأسبوع الماضي. وقال لافروف مستشهدا بظهور بوتين العلني مؤخرا: "لا أعتقد أن أي شخص عاقل يمكن أن يشك في أي علامات لمرض أو مرض لدى هذا الرجل".

يقول المسؤول في وكالة الاستخبارات الأميركية: "إصرار لافروف على أن كل شيء طبيعي هو إعلان بالولاء لبوتين بقدر ما هو أي نوع من التشخيص يجب الاستماع إليه". يقول المسؤول إن بوتين لا يزال يواجه "تحديات" سواء على الصعيد الصحي أو في قيادته.

دروس الماضي

هل دروس بن لادن وصدام تطبق على فلاديمير بوتين؟ هل يقاتل معارضي الكرملين ويتحارب مع وكالات الأمن عنده؟ هل هو حقا يحتضر؟ ماذا - أو من - يأتي بعد ذلك؟ هذه هي القضايا التي تتصارع إدارة بايدن معها حتى مع إصرارها علنًا على أن شائعات وفاة بوتين هي مجرد شائعات.

يقول أحد كبار القادة الروس: "حتى لو اتفقوا على أن المعلومات الاستخباراتية [بأن بوتين يحتضر] موثوقة، لا يمكنهم الاعتماد على تاريخ انتهاء الصلاحية أو الإشارة إلى دعمهم لروسيا بدون بوتين". لقد تخلى كل من الرئيس بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن عن رغبتهما ليس في تغيير النظام فحسب، لكن أيضًا في سقوط روسيا، وكلاهما تراجع منذ ذلك الحين عن تصريحاتهما غير الدقيقة.

يضيف: "مرض بوتين أو موته أمر جيد للعالم، ليس بسبب مستقبل روسيا أو إنهاء حرب أوكرانيا فحسب، لكن في تقليل خطر الرجل المجنون بالحرب النووية. بوتين الضعيف - زعيم متراجع بشكل واضح، وليس زعيمًا في قمة اللعبة - لديه تأثير أقل على مستشاريه ومرؤوسيه، على سبيل المثال، إذا أمر باستخدام الأسلحة النووية".

كما يشرح المسؤول، يمكن لبوتين قوي أن يتنمر في طريقه، متغلبًا على اعتراضات الوزراء والقادة. لكن بوتين مدمر (وهنا يذكر المسؤول دونالد ترامب كمثال مشابه)، "الشخص الذي قد لا يكون مسيطرًا على جميع كلياته، ليس لديه هذا النوع من التأثير."

يقول المسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية: "بوتين مريض بالتأكيد... ما إذا كان سيموت قريبًا هو مجرد تكهنات. ومع ذلك، لا يجب أن نطمئن. لا يزال خطيرًا، والفوضى تنتظرنا إذا مات. فلنكن مستعدين".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "نيوزويك"