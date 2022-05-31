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إيلاف من بيروت: نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرض خطير، في أعقاب تقارير عديدة تشير إلى إصابته بالسرطان.

قال لافروف: "كما تعلم، يظهر الرئيس بوتين علنًا كل يوم"، متحدثًا للقناة الأولى في التلفزيون الفرنسي. أضاف: "يمكنك رؤيته على الشاشات، وأعتقد أن العقلاء يمكنهم معرفة أن هذا الرجل لا يعاني أي أعراض".

ليست تصريحات لافروف هي الأولى التي تُجبر فيها الحكومة الروسية على نفي التقارير المتعلقة بصحة بوتين. في الأسبوع الماضي، قال الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل، الذي عمل في روسيا سنوات عديدة، إن بوتين كان "مريضًا بشكل خطير" وادعى أن مرضه كان "عنصرًا" في غزو روسيا لأوكرانيا.

في وقت سابق من مايو، حصلت مجلة "نيولاينز" على ما قالت إنه تسجيل لقلة حاكمة قريبة من الكرملين زعمت أن بوتين "مريض جدًا بسرطان الدم". صدرت هذه المقالة بعد أن تلقى كل مدير إقليمي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي رسالة بريد إلكتروني في 13 مارس يأمرهم بعدم تصديق الشائعات حول "الحالة الصحية المتدهورة" للرئيس.

في مارس، سارع الكرملين أيضًا إلى إنكار الشائعات حول اعتلال صحة بوتين وتوتره العقلي، حيث أصر السكرتير الصحفي في الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن الحالة العاطفية للرئيس كانت "طبيعية".

مع ذلك، وجد تحقيق أجرته شركة التحقيقات الروسية Proekt في أبريل أن الزعيم الروسي يعاني آلام الظهر المزمنة وأن اختصاصي الأورام زاره 35 مرة في أربع سنوات. ووجدت أيضًا أن حجم المرافق الطبية للرئيس تضاعف تقريبًا بين عامي 2017 و 2019. تدخل بيسكوف مرة أخرى بعد هذا التقرير، واصفا هذه الادعاءات بأنها "خيالية وكذب".

في مايو، أخبر بوريس كاربيتشكوف، العميل السابق في المخابرات السوفياتية، صحيفة The Sun - بدون دليل - أنه يعتقد أن بوتين يعاني من أمراض "عديدة"، بما في ذلك الخرف ومرض باركنسون.

جاء ذلك بعد أسابيع من التكهنات في الصحف الشعبية حول صحة الرئيس، حيث أشارت العديد من وسائل الإعلام إلى أن بوتين يمسك بالطاولة بينما بدا غير مرتاح خلال اجتماع، ويبدو أنه يعرج خلال موكب يوم النصر في روسيا. كما تم اقتراح أن ظهور الرئيس المنتفخ بشكل واضح يمكن أن يكون بسبب استخدام المنشطات ، والتي يمكن استخدامها ضد السرطان.

زعمت قناة تيليغرام الشهيرة General SVR، التي تدعي أنها يديرها ملازم أول سابق في جهاز المخابرات الخارجية الروسية (SVR)، أن الزعيم الروسي خضع مؤخرًا لعملية جراحية سلم خلالها زمام الأمور إلى نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي. لكن الخبراء اتفقوا إلى حد كبير حتى الآن على أن الأدلة حول صحة بوتين غير كافية. قال ثلاثة خبراء عسكريين واستخباراتيين أميركيين لموقع "بزنس إنسايدر" إن مثل هذه الشائعات غير موثوقة.