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دبي: أوقفت شرطة دبي بريطانيا يدعى سانجاي شاه مطلوب لدى السلطات الدنماركية على خلفية تورطه في عملية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة نحو 1,8 مليار دولار، حسبما أفاد المكتب الاعلامي للامارة الجمعة.

وجاء القبض على شاه (52 عاما) بعد تلقي شرطة دبي مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية.

وتم تشكيل فريق عمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة المطلوبين وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال لمتابعة تحركاته وتحديد مكان إقامته، وفقا للبيان.

واعتبرت وزارة العدل الدنماركية أن الاعتقال في دبي يؤكد "أهمية نجاح الحكومة الدنماركية في إبرام اتفاقية تسليم المجرمين مع الإمارات" في آذار/مارس الماضي.

وتابعت الوزارة "لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون الجناة المشتبه بهم مختبئين في الشرق الأوسط وبالتالي تجنب التعرض للمساءلة في قاعة محكمة دنماركية. (...) الأمر سينتهي بركوب سانجاي شاه طائرة متوجهة إلى الدنمارك حتى يمكن محاكمته هنا".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان إن القبض على شاه "نبأ مرحب به للغاية. إنه نتيجة جهود دبلوماسية دنماركية قوية".

وتتّهم السلطات الدنماركية شاه بالاحتيال لسرقة 1,8 مليار دولار وغسل أموال.