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باريس: اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأ استراتيجيا وأساسيا" بمهاجمته أوكرانيا وهو اليوم "معزول".

وقال ماكرون في مقابلة مع الصحافة الفرنسية الإقليمية "أعتقد، وقد قلت له ذلك، أنه ارتكب خطأ تاريخيا وأساسيا بحق شعبه وبحق نفسه وبحق التاريخ"، مضيفا أنه لا "يستبعد" أن يزور كييف قريبا.