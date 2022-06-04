قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



كييف (أوكرانيا): دمّر قصف روسي جديد كنيسة خشبية في دير أرثوذكسي شهير في شرق أوكرانيا حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، مذكّرًا بأن آخر قصف روسي تعرض له الدير نفسه اسفر هذا الاسبوع عن مقتل أربعة رهبان.

وكتب زيلينسكي على تلغرام في نص أرفقه بفيديو يظهر فيه احتراق صومعة جميع القديسين "ضربت المدفعية الروسية مرة جديدة اليوم دير سفياتوغيرسك" في منطقة دونيتسك، أحد أبرز الأديرة الأرثوذكسية في أوكرانيا.

وذكّر بأن الدير كان قد تعرّض لقصف روسي هذا الأسبوع نجم عنه "مقتل أربعة رهبان وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة".

ويختبىء في الدير 300 مدني منهم 60 طفلًا، بحسب زيلينسكي.

دولة همجية

وتابع "دُمّرت الصومعة للمرة الأولى في العهد السوفياتي. أُعيد بناؤها في ما بعد. والآن أحرقها الجيش الروسي"، داعيًا إلى استبعاد روسيا من منظمة اليونسكو، معتبرًا إيّاها دولة "همجية".

وكان الفرع الروسي للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الذي يدير الدير قد أشار سابقًا إلى أن الحريق في الصومعة اندلع "بعد الأعمال العدائية".

وأفادت هذه الكنيسة التي انفصلت للتو عن روسيا أن "لا معلومات فورية حول الضحايا".

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية من جهتها أن وحداتها المنتشرة في شمال سفياتوغيرسك لا تنفّذ عمليات "حربية" في هذه المنطقة، متّهمة القوات الأوكرانية "بإحراق" الموقع.

ويُعدّ دير رقاد والدة الإله في سفياتوغيرسك أحد الأماكن الثلاثة الاكثر قدسية بالنسبة الى الأرثوذكس في أوكرانيا.

وقبل الحرب، كان الدير يستقطب آلاف الحجاج سنويًا.