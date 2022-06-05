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شيتاغونغ (بنغلادش): قضى 34 شخصا على الأقل من جراء حريق لا يزال مشتعلاً أدى إلى انفجار كيميائي ضخم الأحد في منشأة لتخزين مستوعبات الشحن في بنغلادش، وفق مسؤولين.

والحصيلة مرشّحة للارتفاع نظراً إلى أن عدد المصابين تخطى 300 شخص، بعضهم في حال خطرة، وقال شهود عيان إنهم شاهدوا جثثاً لم يتم انتشالها بعد في المنشاة الواقعة قرب ميناء شيتاغونغ الجنوبي الكبير.

ويعمل مئات من عناصر الإغاثة على إخماد الحريق الذي اندلع ليل السبت في سيتاكوندا، على بعد نحو 40 كلم من شيتاغونغ، حيث انفجر عدد من المستوعبات التي تحتوي على مواد كيميائية، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء الصحافيين.

وقال كبير الأطباء في المنطقة الياس تشودري في تصريح لوكالة فرانس برس إن حصيلة الضحايا بلغت 34 قتيلاً و"أكثر من 300 مصاب".

وأشار إلى أن من بين هؤلاء صحافيين عدة كانوا يغطّون الحدث عبر خاصية البث المباشر على فيسبوك.

وقال أحد المتطوعين للصحافيين "لا تزال هناك جثث في الأماكن التي طالها الحريق. شاهدت ما بين ثماني وعشر جثث".

وقال قائد الشرطة المحلية في شيتاغونغ أنور حسين في تصريح لوكالة فرانس برس إن بين المصابين 40 عامل إطفاء على الأقل وعشرة شرطيين، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى تضم خمسة عمال إطفاء.