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موسكو: أصيب شخصان بجروح بعدما اندلع حريق في مركز تجاري مكوّن من عشرة طوابق في غرب موسكو الجمعة، وفق ما أعلنت السلطات.

وذكرت وزارة الطوارئ أن الحريق أُخمد بعدما تم إجلاء أكثر من 120 شخصا.

وأظهرت تسجيلات مصورة ألسنة النيران الضخمة وسحب الدخان تتصاعد من المكان بينما حاول عناصر الإطفاء إخماد الحريق.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تطبيق "تلغرام" "أُخمد الحريق بالكامل عند الساعة 12,32 (09,32 ت غ)".

وذكرت الوزارة في وقت سابق أنه "تم إنقاذ أكثر من 120 شخصا من المبنى المحترق".

بدوره، أكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن شخصين أصيبا بجروح استدعت تدخلا طبيا وتمّ علاج أحدهما في المكان.

وقال في بيان إن "حياتهما ليست في خطر".

وذكرت الوزارة أن الحريق اشتعل على مساحة ألف كيلومتر مربع، مشيرة إلى أن 180 عنصر إطفاء عملوا على مكافحته.

وتشهد روسيا من حين لآخر حرائق من هذا النوع تحدث في أغلب الأحيان بسبب قدم المباني أو عدم الامتثال لمعايير السلامة.