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ضمنت حرب الأيام الستة بقاء إسرائيل المادي لكنها طرحت تحديات جديدة ذات أهمية وجودية.

إيلاف من بيروت: يصادف اليوم 5 يونيو 2022 مرور خمسة وخمسين عامًا على بداية حرب الأيام الستة في عام 1967. قلة اليوم على دراية بالظروف الاستراتيجية وأجواء الأزمة الدراماتيكية التي أحاطت باندلاع الحرب. على الأرجح يتذكر، بشكل غامض، أن إسرائيل حققت بعض الانتصار الكبير. في الواقع، كانت الحرب نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي بأكمله.

أكثر قابلية للحل

غيرت الحرب التركيز الأساسي للصراع، من المعارضة العربية لوجود إسرائيل ذاته، إلى محاولة استعادة الأراضي التي فقدتها في عام 1967. خلال حرب الاستقلال الإسرائيلية، من 1948 إلى 1949، لم تخسر أي دولة عربية أراض، فقط الدولة الفلسطينية المفترضة التي أُنشئت بموجب خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 1947، لكن رفضها العرب والفلسطينيون على حدٍ سواء. بدأت الخسارة المؤلمة لمصر والأردن وسوريا للأراضي في عام 1967 - سيناء والضفة الغربية ومرتفعات الجولان، على التوالي - تحولًا طويل الأمد للصراع من صراع وجودي، إلى نزاع أكثر قابلية للحل في نهاية المطاف على الأراضي.

انتصار إسرائيل الساحق أجبر العالم العربي على البدء في استيعاب حقيقة وجودها. لم تكن العملية الوليدة تتعلق بالاعتراف بشرعية إسرائيل، ولا بالمصالحة، بل بقبول واقع مرير. حتى عام 1967، اعتقد الكثير من العالم العربي أن وجود إسرائيل كان انحرافًا عن التاريخ، وأنه سيصلح قريبًا تدمير إسرائيل في ساحة المعركة. الهزائم العربية، حتى ذلك الوقت، تم شطبها من خلال نظريات تآمرية مختلفة. كانت الهزيمة في عام 1967 ساحقة للغاية، مع ذلك، لم يعد من الممكن تفسيرها، وبدأ الاعتراف بأن إسرائيل موجودة لتبقى. لا تزال العملية مستمرة، لكنها ترسخت بدرجات متفاوتة في جميع أنحاء العالم العربي.

انتهت الحرب بسيطرة إسرائيل على أراض ذات أهمية استراتيجية، وللمرة الأولى على "حدود يمكن الدفاع عنها". أصبحت سيناء منطقة عازلة واسعة مع مصر، أضافت الضفة الغربية أكثر من ثلاثين ميلاً إلى "الخصر الضيق" الذي يبلغ عرضه 8.7 ميلاً لإسرائيل، ووضعت مرتفعات الجولان معظم شمال إسرائيل خارج النطاق السوري. مكّنت الحدود الجديدة إسرائيل من استيعاب الهجوم المفاجئ في عام 1973 من دون استباق، لكنها لم تمنعه ، ولم تكرر الأعمال العدائية منذ ذلك الحين. علاوة على ذلك، عزز فقدان الأراضي في عام 1967 الدافع العربي للذهاب إلى الحرب، وزرع بذور حرب عام 1973.

ذكرى حية

غيرت حرب الأيام الستة إحساس إسرائيل بالأمن وإحساس الشعب اليهودي بأكمله. كانت إبادة 6 ملايين يهودي، قبل عقدين فقط، بعد ألفي عام من التشتت والاضطهاد والمذابح والضعف، لا تزال ذكرى حية إلى حد كبير، وكان الخوف من وقوع محرقة ثانية ملموسًا. إسرائيل، التي كانت تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا فقط في ذلك الوقت، ما زالت لا تؤمن تمامًا بأنها نجت من الحروب السابقة وحصلت على استقلالها. خصص الحاخامات في إسرائيل الحدائق والأماكن العامة الأخرى كمقابر استعدادًا لسقوط عدد كبير من الضحايا. صلى اليهود في جميع أنحاء العالم من أجل بقاء إسرائيل، في حاجة ماسة إلى إثبات أن وجودها لم يكن مجرد لحظة تاريخية عابرة، وأن اليهود لم يكونوا مجرد وقود لأفران معسكرات الاعتقال وأنهم يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. عندما انتهت الحرب بانتصار إسرائيل، أبدى يهود الشتات فخرًا جديدًا بيهوديتهم. كان التأثير على العديد من اليهود الأميركيين المندوبين حتى الآن دراماتيكيًا. أصبح التماثل مع إسرائيل، بين اليهود وغير اليهود على حد سواء، أنيقًا.

حطمت تداعيات الحرب المباشرة الآمال في أن يؤدي تبادل "الأرض مقابل السلام" إلى إنهاء الصراع بسرعة. أعلنت جامعة الدول العربية، في قمتها السنوية التي عقدت في ذلك العام في الخرطوم، بعد ثلاثة أشهر فقط من الحرب، "اللاءات الثلاثة للخرطوم" سيئة السمعة - لا اعتراف بإسرائيل ولا مفاوضات ولا سلام. استعدت إسرائيل لاحتلال طويل الأمد وتشددت مواقف جميع الأطراف.

على الرغم مما سبق، كانت الحرب مرحلة حاسمة على طريق السلام. إن العملية الناشئة لقبول إسرائيل التي ولّدتها الحرب قد تعززت بشكل كبير في حرب 1973. إذا لم يكن من الممكن هزيمة إسرائيل حتى بعد أن تفاجأت تمامًا، فإن الأمل الواقعي الوحيد للعرب في استعادة أراضي عام 1967 كان من خلال الدبلوماسية. سيستغرق الأمر عقدًا آخر وحربًا أخرى، ولكن من خلال زرع بذور قبول إسرائيل وتركيز الصراع على الأراضي المفقودة، أرست حرب الأيام الستة الأساس للسلام المستقبلي مع مصر في عام 1979. السلام مع مصر، أقوى دولة عربية غيرت ظروف إسرائيل الإستراتيجية. بدون مصر، لم يعد لدى العرب خيار عسكري تقليدي ضد إسرائيل. ليس من قبيل المصادفة أنه لم تكن هناك حروب كبرى منذ أن عقدت مصر السلام.

نجحت في مصر

أثبتت صيغة "الأرض مقابل السلام" في النهاية نجاحها فقط مع مصر. لم تكن سوريا مستعدة للتوقيع على اتفاق سلام على الرغم من استعداد إسرائيل للانسحاب من مرتفعات الجولان في عام 2000، ورفض الفلسطينيون ثلاثة مقترحات سلام كانت ستمنحهم دولة مستقلة على كل الضفة الغربية وقطاع غزة (اثنان في عام 2001 وواحد في عام 2008). وهكذا أثيرت أسئلة حول ما إذا كان الصراع قد أصبح بالفعل نزاعًا إقليميًا يمكن حله، أم أنه استمر في وجود إسرائيل.

كان للحرب تأثير كبير على العلاقات الأميركية الإسرائيلية، ما مهد الطريق لظهور "العلاقة الخاصة" لاحقًا. كانت العلاقات الأميركية الإسرائيلية محدودة للغاية في ذلك الوقت. لطالما نظرت الولايات المتحدة إلى إسرائيل كدولة ضعيفة وتخشى أن تصبح إسرائيل عبئًا أخلاقيًا واستراتيجيًا عليها. بالنظر إلى التفوق العددي للعرب وثروتهم النفطية، كان هذا عبئًا كانت الولايات المتحدة ترفض تحمله، خاصة في ذروة الحرب الباردة. بعد عام 1967، أدركت الولايات المتحدة أن إسرائيل أصبحت دولة قادرة عسكريًا وبدأت العلاقات العسكرية في التوسع. كان عام 1973 نقطة التحول الحقيقية ولم تبدأ العلاقة المؤسسية والاستراتيجية اليوم في التطور إلا في الثمانينيات والتسعينيات.

عززت حرب 1967 إيمان إسرائيل الأساسي بمبادئ الاعتماد على الذات والاستقلال الاستراتيجي. قطعت روسيا العلاقات. فرنسا، حليف إسرائيل الاستراتيجي في ذلك الوقت، تخلت عنها بعد ذلك بوقت قصير، وأعلنت الولايات المتحدة الحياد. في الواقع، كان الإخفاق الأميركي في الوفاء بالتزام موجود مسبقًا، لضمان حرية إسرائيل في الملاحة في البحر الأحمر، عاملاً حاسماً في قرارها بخوض الحرب.

الهزيمة المهينة

أضعفت الهزيمة المهينة الأنظمة العربية، وخاصة نظام الزعيم المصري عبد الناصر، ما خفف من قبضتها على الحركة الوطنية الفلسطينية. برز ياسر عرفات كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1968 وفي عام 1974 اعترفت جامعة الدول العربية، في قمتها في الرباط، بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"، منهية مطالبة مصر والأردن التاريخية تمثيلهم. جلب احتلال الضفة الغربية المشكلة الفلسطينية إلى داخل إسرائيل نفسها. حتى عام 1967، كان معظم الفلسطينيين يعيشون إما تحت السيطرة المصرية في غزة أو السيطرة الأردنية في الضفة الغربية. تتحمل إسرائيل الآن عبء كل من شؤونها اليومية وتطلعاتها الوطنية. أصبح الصراع إحدى حركتين قوميتين متعارضتين.

بدأت المقاومة الفلسطينية قبل وقت طويل من حرب الأيام الستة والاحتلال اللاحق، في الواقع، قبل قيام إسرائيل بوقت طويل. نجحت إسرائيل في إبقاء الكفاح المسلح الفلسطيني عند مستوى يمكن لمجتمعها أن يتسامح معه، لكنه أصبح عاملاً ذا أهمية استراتيجية. أدت الموجة الهائلة خلال الانتفاضة الثانية (2000-2004)، في ذروة عملية السلام، إلى جانب الرفض الفلسطيني المتكرر لمقترحات السلام الدراماتيكية، إلى تدمير معسكر السلام الإسرائيلي.

بدأت حرب الأيام الستة الانقسام والمأزق السياسي في إسرائيل حول مستقبل الضفة الغربية، والذي تفاقم على مدى عقود. بعد أقل من أسبوعين على الحرب، عرضت إسرائيل الانسحاب من سيناء والجولان مقابل ترتيبات السلام والأمن. لكن قرار مجلس الوزراء كان صامتاً في ما يتعلق بالضفة الغربية، وهو انعكاس للانقسامات السياسية التي كانت قائمة بالفعل في تلك المرحلة المبكرة. بالنسبة للعديد من اليهود، كانت السيطرة على أرض إسرائيل بأكملها، لأول مرة منذ 2000 عام، بما في ذلك يهودا والسامرة، حيث حدثت القصة الكتابية الأساسية، وكانت القدس، قلب اليهودية، هي تحقيق النبوة والبداية لحقبة مسيحية تقريبًا. بالنسبة إلى آخرين، كان علامة على ظهور القوى الدينية والقومية في المجتمع الإسرائيلي التي أصبحت تشكل تهديدًا لمستقبله القومي.

زخم المستوطنات

تم تصميم المستوطنات الأولية، بعد الحرب، في المقام الأول لأغراض دفاعية، لضمان السيطرة على أجزاء مهمة من الأراضي خارج الحدود الموجودة مسبقًا. مع وجود "اللاءات الثلاث" في الخلفية، والحماسة الدينية المستوحاة من السيطرة على يهودا والسامرة، اتخذت المستوطنات زخمًا خاصًا بها وانتشرت على مر العقود في جميع أنحاء المنطقة. أصبحت حركة الاستيطان القوة السياسية الأكثر حشدًا والأقوى في إسرائيل، وهي قادرة على فرض إرادتها على الجمهور العام الأقل انخراطًا، وعلى أي حال، منقسمًا حول طبيعة الحل الدبلوماسي.

من خلال استيطان الضفة الغربية، تحول إسرائيل نفسها إلى دولة ثنائية القومية. 40 في المئة من مجموع سكان إسرائيل والضفة الغربية مسلمون، وليست إسرائيل دولة يهودية. ربما يكون من المدهش أن تظهر استطلاعات الرأي بشكل لا لبس فيه أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين، أكثر من 90 في المئة، يعارضون نتيجة ثنائية القومية، الدولة الواحدة. هناك العديد من الأمثلة في الديمقراطيات لأشخاص يصوتون بما يتعارض مع مصالحهم ومعتقداتهم. قليل من الحالات صارخة للغاية.

يعتقد الكثيرون أن إسرائيل تواجه خيارًا ثنائيًا اليوم: يمكنها إما منح الفلسطينيين حق التصويت، وفي هذه الحالة ستفقد إسرائيل طابعها الذي يغلب عليه الطابع اليهودي، أو تنكر هذا الحق وتفقد طابع إسرائيل الديمقراطي. لا شك أن المأزق الحالي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، لكن الحياة الواقعية أكثر تعقيدًا.

بعد خمسة وخمسين عامًا من حرب الأيام الستة، أصبحت إسرائيل دولة قائمة، ولم يعد وجودها موضع شك حقًا. لدى إسرائيل اليوم علاقات مع دول أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك ست دول عربية، وعلاقات غير رسمية مع دول أخرى. لقد أصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا الفائقة وقوة إلكترونية رائدة . ضمنت حرب الأيام الستة بقاء إسرائيل المادي لكنها طرحت تحديات جديدة ذات أهمية وجودية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ناشونال إنترست"