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إيلاف من الرياض: صنّفت الدول الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" ومن بينها المملكة العربية السعودية، 16 اسمًا (13 فردًا و3 كيانات)، منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة.



واشتملت الأسماء المستهدفة على (3) أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و (4) أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي، و(6) أفراد ممولين منتمين لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، وجماعتين إرهابيتين (سرايا الأشتر، وسرايا المختار).

ويُعد هذا التصنيف امتدادًا لالتزام الدول الأعضاء في مواصلة تحقيق أهداف المركز، كما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي حول التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية في استهداف أنشطة تمويل الإرهاب من خلال هذا الكيان المتعدد الأطراف.

في ما يلي الأسماء المصنفة:

أولاً / الأفراد:

1 ) المدعو / علي قصير، لبناني الجنسية.

2 ) المدعو / مقداد أميني، إيراني الجنسية.

3 ) المدعو / مرتضى ميناي هاشمي، إيراني الجنسية.

لارتباطهم بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتنظيم "حزب الله" الإرهابي.

4 ) المدعو / عصمت الله خلوزي، أفغاني الجنسية.

لارتباطه بتنظيم "داعش" الإرهابي في خراسان.

5 ) المدعو / علاء خنفورة، سوري الجنسية.

لارتباطه بتنظيم "داعش" الإرهابي.

6 ) المدعو / عبدالرحمن آدو موسى، نيجيري الجنسية.

7 ) المدعو / صاليحو يوسف آدمو، نيجيري الجنسية.

8 ) المدعو / بشير علي يوسف، نيجيري الجنسية.

9 ) المدعو / محمد إبراهيم عيسى، نيجيري الجنسية.

10 ) المدعو / إبراهيم علي الحسن، نيجيري الجنسية.

11 ) المدعو / سوراجوا أبو بكر محمد، نيجيري الجنسية.

لقيامهم بإنشاء خلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تابعة لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، لجمع الأموال وتقديم المساعدة المالية لأعضاء التنظيم في دولة نيجيريا.

12 ) المدعو / براء القاطرجي، سوري الجنسية.

13 ) المدعو / حسام بن رشدي القاطرجي، سوري الجنسية.

مؤسسا شركة (القاطرجي) التي قامت بتسهيل تجارة الوقود لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتعاون مع التنظيمات الإرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني.

ثانياً / الكيانات:

1 ) شركة القاطرجي.

قيام شركة (القاطرجي) بتسهيل تجارة الوقود لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتعاون مع التنظيمات الإرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني.

2 ) ميليشيا سرايا الأشتر.

3 ) ميليشيا سرايا المختار.

ميليشيات إرهابية مقرها مملكة البحرين، وتدعمها إيران، وتتلقى الدعم المالي والعسكري واللوجستي من الحرس الثوري الإيراني.

ست مراحل تصنيف

تجدر الإشارة إلى أن "مركز استهداف تمويل الإرهاب" قد نسق منذ إنشائه في العام 2017، ست مراحل تصنيف بحق (82) فرداً وكياناً إرهابياً حول العالم، مستهدفاً تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي، والمنتمين له، وتنظيم "القاعدة" الإرهابي، والحرس الثوري الإيراني، و"حزب الله" الإرهابي.

وسيواصل "المركز عمله لتعطيل تمويل تلك التنظيمات، من خلال تنسيق الإجراءات والجهود ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في مواجهة الأنشطة التي تشكل تهديدًا على الأمن الوطني لأعضائه.

واستنادًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بالمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية، أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قِبَل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتّخذ الإجراءات النظامية بحق كل مَنْ تثبت علاقته بالأفراد أو الكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه.