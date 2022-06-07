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موسكو: قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء إن الجيش الروسي "حرر بالكامل" المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا التي تتركز فيها المعارك الدائرة في المنطقة.

وقال في تصريح موجز بثه التلفزيون "تم تحرير مناطق سيفيرودونتسك السكنية بالكامل ... وتستمر السيطرة على منطقتها الصناعية والبلدات المجاورة".

بحسب وزير الدفاع الذي باتت إطلالاته نادرة منذ بدء الهجوم الروسي في اوكرانيا، فان موسكو تسيطر حاليا على 97% من منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تقع سيفيرودنتسك ضمنها.

وقال "تم تحرير مدينتي ليمان وسفياتوغيرسك وكذلك 15 مدينة أخرى".

اذا تأكد الأمر ستكون السيطرة على هاتين المدينتين مهمة لأنها ستتيح إزالة آخر عقبة نحو مدينة سلوفيانسك الرمزية ونحو كراماتورسك عاصمة منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

من جانب آخر، بحسب شويغو فان "126 عسكريا أوكرانيا استسلموا في خمسة أيام" للقوات الروسية وهناك 6489 في الأسر منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير.

لم يتسن التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة.