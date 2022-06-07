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موسكو: أصدرت محكمة روسية الثلاثاء أمراً غيابياً باعتقال كاتب روايات الخيال العلمي دميتري غلوخوفسكي لمعارضته غزو بلاده لأوكرانيا، وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال إدانته.

وانتقد الكاتب البالغ 42 عاما والذي يعتقد انه يعيش خارج روسيا الحرب في أوكرانيا عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات رأي في الصحافة الغربية.

وأعلن غلوخوفسكي أن القضاء الروسي وجه اتهامات اليه تتعلق بإهانة الجيش الروسي على إنستغرام وتحميله الرئيس فلاديمير بوتين مسؤولية الهجوم على أوكرانيا.

وقال على تطبيق تلغرام "أنا متهم بإهانة القوات المسلحة الروسية بسبب منشور على إنستغرام".

وأضاف "أنا على استعداد لتكرار كل ما قيل هناك: أوقفوا الحرب. اعترفوا بأن هذه حرب ضد الأمة بكاملها وأوقفوها".

وأدرجت وزارة الداخلية اسم مؤلف رواية "مترو 2033" الخيالية الصادرة عام 2002 والتي تدور أحداثها بعد تعرض موسكو لهجوم نووي، على قائمة المطلوبين.

وأمرت محكمة مقاطعة باسماني في موسكو باعتقال غلوخوفسكي غيابيا.