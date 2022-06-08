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طهران: قتل عشرة أشخاص على الأقل جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران، خلال رحلة بين مدينتي مشهد (شمال شرق) ويزد (وسط) صباح الأربعاء، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي.

وقال المتحدث باسم هيئة الاغاثة الوطنية مجتبى خالدي للتلفزيون الرسمي "قتل عشرة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح في الحادث".

وأضاف أن "12 من المصابين حالتهم حرجة وتم نقلهم الى المستشفى".

وقال نائب رئيس شركة السكك الحديد الإيرانية مير حسن موسوي للقناة الرسمية إن "القطار الذي كان على متنه 348 راكباً، انحرف بعد احتكاك مع آلة حفر" كانت موجودة على مقربة من سكته.

وأكد مسؤولون في مجال الانقاذ أن خمس من العربات الـ11 التي يتألف منها القطار انحرفت عن السكة جراء الحادث الذي وقع عند الساعة الخامسة والنصف (01,00 ت غ).

ويأتي انحراف القطار بعد أكثر من أسبوعين على انهيار جزء من مبنى في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، في حادث وصلت حصيلته الى 43 قتيلاً، وفق آخر الأرقام التي أعلنها مسؤولون الثلاثاء، مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض.

وأدى تصادم قطارين في شمال إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، الى مقتل 44 شخصاً وإصابة أكثر من ثمانين آخرين بجروح، في واحدة من أسوأ كوارث السكك الحديد في الجمهورية الإسلامية منذ أعوام.