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كييف (أوكرانيا): أصبح "جزء كبير" من مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا التي تدور فيها معارك طاحنة بين القوات الروسية والأوكرانية خاضعًا لسيطرة موسكو فيما مُنيت ليسيتشانسك "بدمار هائل"، على ما أعلن الحاكم الأوكراني للمنطقة الأربعاء.

وأكد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي على تلغرام أن قوات موسكو "تسيطر على جزء كبير من سيفيرودونتسك. المنطقة الصناعية ما زالت تحت سيطرتنا ولا يوجد روس هناك. القتال يدور فقط في الشوارع الداخلية للمدينة".

وتابع "الروس يطلقون النار على كل شيء، إنهم يدمرون كل المنازل في سيفيرودونيتسك بالدبابات والمدفعية. إنهم يطلقون النار على المنطقة الصناعية أيضا، لكنّ القتال مستمر، رجالنا يقاومون في الشوارع".

وأشار غايداي إلى أن ليسيتشانسك المجاورة يسيطر عليها الجيش الأوكراني تماما لكنها تتعرض لقصف "قوي وعشوائي" متّهما القوات الروسية باستهداف مستشفيات ومراكز توزيع مساعدات إنسانية "عمدا".

وأضاف "انهم يطلقون النار من أسلحة ثقيلة والدمار هائل".