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ايلاف من لندن : حمل مجلس أمن إقليم كردستان العراق الخميس مليشيا حزب الله العراقي الموالي لايران مسؤولية اطلاق مسيرة مفخخة انفجرت في محافظة اربيل قرب مبنى قيد الانشاء للقنصلية الاميركية..

وأشار مجلس أمن إقليم كردستان في بيان اليوم تابعته "ايلاف" الى ان أن مواقع رسمية تابعة لقوة إقليمية في اشارة الى ايران ذكرت بعد وقوع الهجوم وكما في المرات السابقة أنه استهدف سيارة تابعة للموساد الإسرائيلي وزعمت أن شخصاً قتل خلال الهجوم في أكاذيب تبعث على السخرية والاستهزاء.

واضاف المجلس الكردي متهما ايران بالقول ان "الشائعات التي بثتها أطراف تتحدث عن استهداف سيارة تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد يحاولون التغطية على فشلهم وضعفهم وإلا فليحافظوا على الأمن في قلب العاصمة وفي مدنهم" في اشارة الى عمليات الاغتيال التي شهدتها طهران ومدن اخرى مؤخرا لمسؤولين في الحرس الثوري وشخصيات حكومية اخرى.

مطالبة ايران باحترام سيادة أرض وشعب إلاقليم والعراق

اعتبر مجلس الامن الكردي هجوم المسيرة "استمرار للهجمات التي تشن بهدف الضغط على إقليم كردستان".. موضحا ان المسرة أطلقت من ناحية بردي شمال محافظة كركوك (222 كم شمال شرق بغداد) باتجاه أربيل من جانب ميليشيا حزب الله.

وشدد المجلس ان اقليم كردستان لن يكون أبداً منطلقاً لتهديد أي من دول المنطقة.. داعيا ايران الى احترام سيادة أرض وشعب إلاقليم والعراق .

وكانت وكالة فارس الايرانية شبه الرسمية قد ادعت في وقت سابق ن الهجوم الذي طال مدينة أربيل أدى إلى "مصرع مسؤول في الموساد". واشارت الى ان "هجوما بطائرة مسيّرة وقع على القنصلية الاميركية في أربيل، استهدف عدداً من المركبات".

أضافت ان الهجوم "استهدف بطائرة مسيرة انتحارية 3 مركبات حيث أصابها بنجاح في الطريق السريع الرئيس بمدينة اربيل".

دمار قصف اميركي لاحدى قواعد كتائب حزب الله بجنوب العراق في 19 ديسمبر 2019

غضب أممي وعراقي

في وقت سابق اليوم أثار استهداف مبنى للقنصلية الاميركية في مدينة اربيل العراقية الشمالية ليل الاربعاء بطائرة مسيرة ملغومة غضبا أمميا وعراقيا ودعوات لمواجهة تكريس الفوضى وضرب مفاهم الدولة بينما طالبت الامم المتحدة بمحاسبة الجناة.

دعت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" الى محاسبة الجناة الذين يقفون وراء استهداف أربيل الذي ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص. ووصفت هذا العمل بأنه "عملٌ طائش آخر".. منوهة الى انه "كما قلنا سابقاً فان العراق ليس بحاجة الى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء. وأعتبرت البعثة الاممية انه "إذا كان الجناة معروفين "ينبغي تشخيصهم ومحاسبتهم".

ووصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة له الاعتداء بأنه تأكيد لاصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة. وشدد على رفض حكومته "كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة".

كما اكد الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة له على تويتر تابعتها "ايلاف"على ضرورة ترسيخ مرجعية الدولة وأجهزتها الأمنية ضد الخارجين على القانون. وفي الشهر الماضي قصفت مدفعية الحرس الثوري الإيراني منطقة في شمال أربيل مستهدفة ما وصفتها طهران بقواعد إرهابيين.

في مارس الماضي هاجم الحرس الثوري أربيل بعشرات الصواريخ الباليستية في هجوم لم يسبق له مثيل على أربيل قال الحرس انه استهدف مركزا للموساد الاسرائيلي لكنه تبين ان مجمعا سكنيا مدنيا هو الذي تعرض للهجوم فيما فشلت السلطات الايرانية في تقديم اي ادلة يؤكد صحة ادعائها.

كما استهدفت عن ثلاث هجمات أخرى مصافي النفط في أربيل منذ هجوم آذار لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنها .

مواجهات بين الكتائب والقوات الاميركية

يشار الى ان كتائب حزب الله العراقي الموالية لايران هي مليشيا شيعية عراقية مسلحة تتبع أيديولوجيًا لنظام ولاية الفقيه في إيران ويدعو الى الاحتكام إليه.

وتحظى الكتائب بتمويل وتسليح وتدريب ودعم إيراني وكان يرأسها العراقي أبو مهدي المهندس العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني ومن الأهداف المعلنة لها "إخراج المحتل من العراق والدفاع عن المُقدّسات"

وبدأت هذه الحركة في عام 2003 عقب سقوط بغداد واحتلال الاميركان لها وفي عام 2007 تجمعت فرق مسلحة مليشياوية عراقية صغيرة لتشكل هذه الكتائب. وقد نفذّت الكتائب عشرات العمليات ضد القوات الأميركية في العراق كما انها تقاتل في سوريا الى جانب نظامها ضد الفصائل المعادية له.

ادرجت الولايات المتحدة في يوليو 2009 کتائب حزب الله على قائمتها للارهاب كما أعلنت وزارة العدل الأميركية في الثاني من سبتمبر 2020 أنها حجبت مواقع موقعين على شبكة الإنترنت تابعين لكتائب حزب الله المدعوم من إيران في العراق.

في 29 ديسمبر 2019 شنت الولايات المتحدة غارات جوية على خمسة منشآت لكتائب حزب الله ثلاثة في غرب العراق واثنان شملت مرافق تخزين الأسلحة ومواقع القيادة والسيطرة وادت الى مقتل 25 من مقاتلي الميليشيا وأُصابة 55 آخرون ردا على ما اعتبرته واشنطن استهدافا لإحدى قواعدها في كركوك العراقية الشمالية مما أسفر عنه مقتل متعاقد مدني أميركي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأميركية جراء ضربة صاروخية على قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات اميركية.