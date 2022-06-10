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كييف (أوكرانيا): أكّد الجيش الأوكراني الجمعة أنه قصف مواقع روسية في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، وهي منطقة تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة القوات الروسية وكييف أن تنظم موسكو قريباً استفتاء على ضمها إلى روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني على فيسبوك الجمعة "قصفت قواتنا الجوية مواقع روسية ومواقع تتركز فيها معدات وأفراد ومستودعات حول خمس مناطق في خيرسون".

واحتلت القوات الروسية منطقة خيرسون بشكل شبه كامل، بما في ذلك العاصمة الإقليمية، منذ الأيام الأولى للغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

وكانت هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 28 ألف كيلومتر مربع، تضم أكثر من مليون نسمة قبل الحرب.

وتحدث أحد المفاوضين الروس حول النزاع في أوكرانيا في 1 حزيران/يونيو عن تنظيم مرتقب في تموز/يوليو لاستفتاء في الأراضي التي يحتلها الروس بهدف ضمها، وهو مشروع نددت به كييف.