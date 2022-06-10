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بكين: يجري وزيرا الدفاع الأميركي والصيني الجمعة محادثات في سنغافورة حيث تبدأ القمة الأمنية "حوار شانغري-لا"، كما أفادت محطة "سي سي تي في" الرسمية.

وأوضح التلفزيون الرسمي الصيني أن المحادثات بين وي فنغي ولويد أوستن ستكون "أول اجتماع بينهما منذ تولي أوستن منصبه".

ويعقد حوار شانغري-لا، وهو منتدى لكبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين وشركات الأسلحة في العالم، في سنغافورة الواقعة في جنوب شرق آسيا بين 10 و12 حزيران/يونيو.

وهذه المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحدث منذ 2019 بعد إرجائه مرتين بسبب جائحة كوفيد-19.

ونشبت خلافات بين الصين والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بشأن مطالبات بكين ببحر الصين الجنوبي بالإضافة إلى استعراض قوتها العسكرية كتهديد لتايوان.

ويقول الحزب الشيوعي الحاكم إن تايوان الديموقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي، هي جزء من أراضيها وتوعدت ضمّها يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي الآونة الأخيرة، كان الجانبان على خلاف حول الغزو الروسي لأوكرانيا، مع اتهام واشنطن بكين بتقديم دعم ضمني لموسكو.