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نقل موقع "ميدل إيست آي" عن شهود عيان في جمهورية إفريقيا الوسطى قولهم إن مرتزقة سوريين كانوا مع القوات الروسية التي اعتقلتهم وقتلت زملاءهم.

إيلاف من بيروت: أخبر شهود عيان فروا من هجمات مرتزقة مجموعة "فاغنر" في جمهورية إفريقيا الوسطى موقع "ميدل إيست آي" بالدور الذي يؤديه المقاتلون السوريون والعرب، حيث تواصل الشبكة الروسية توسيع نفوذها عبر إفريقيا. وقال شاهدان على سلسلة من الهجمات التي بدأت في موقع منجم ذهب في منطقة أنداها في جمهورية أفريقيا الوسطى أواخر مارس لموقع "ميدل إيست آي" إن مرتزقة سوريين كانوا بين مقاتلي فاغنر.

وكان الشهود السودانيون، الذين لم يتمكنوا من الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية، يعملون في أنداها عمالًا حرفيين في مناجم الذهب. كانوا يتحدثون في قرية بلوبول، جنوب دارفور، التي وصلوا إليها بعد أن مشوا أكثر من أسبوع، غالبًا من دون طعام وماء، مرورًا بتشاد ثم عبر الحدود إلى السودان. وتوفي عدد من الفارين من الهجمات وهم يحاولون الوصول إلى بر الأمان.

لهجة سورية

بدأت الهجمات في أنداها، وهي منطقة تعدين، في 23 مارس واستمرت بشكل متقطع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 من عمال مناجم الذهب من السودان وتشاد والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى. بعد النجاة من الهجمات، تم احتجاز عمال المناجم السودانيين عدة أيام في سجون مرتزقة فاغنر. أخبروا موقع "ميدل إيست آي" أنهم تعرضوا للتعذيب بأيدي المقاتلين، وبعضهم كان له سمات سورية ويتحدث باللهجة السورية. أضافوا: "هناك مقاتلون متعددو الجنسيات مع شركة الأمن الروسية. ورأينا مقاتلين من روسيا وسوريا ودول افريقية اخرى منها جمهورية افريقيا الوسطى ودول اخرى. عندما اختطفنا مقاتلو فاغنر رأينا بعض المقاتلين السوريين، حتى أن أحدهم حقق معنا وقام بترجمة للضباط الروس. كانوا يتحدثون العربية بلهجة شامية أعرفها جيدًا، لذلك أدركت أنهم كانوا مرتزقة سوريون".

قال الشهود إن قوات فاغنر المتحالفة مع حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى ضد المتمردين، بما في ذلك جماعة سيليكا، هاجمت المدنيين، ولم تكن هناك اشتباكات في الآونة الأخيرة بين القوات الحكومية والمتمردين في أنداها. وتتحكم "فاغنر" بمناجم الماس والذهب في جميع أنحاء جمهورية إفريقيا الوسطى وفي السودان المجاور.

مقاتلون عرب

ينظر المسؤولون الغربيون إلى مجموعة فاغنر على أنها ذراع عسكرية غير رسمية لحكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنشر نفوذها في جميع أنحاء العالم، وتأمين امتيازات تعدين الذهب القيمة التي تساعد موسكو في التحايل على العقوبات وبناء علاقات مع حكومات أفريقية وشرق أوسطية قابلة للتكيف.

زاد الغزو الروسي لأوكرانيا من حاجة موسكو إلى الإيرادات، ويُعتقد أن الحرب حفزت جهودًا لتأمين الذهب من إفريقيا، والذي يُزعم بعد ذلك أنه يتم غسله عبر الإمارات العربية المتحدة.

يفغيني بريغوزين، القلة الروسية المعروف باسم "طاهي بوتين" لأن مطاعمه استضافت عشاء للرئيس الروسي برفقة شخصيات أجنبية بارزة، يُزعم أنه رئيس مجموعة فاغنر. لكن بريغوزين ينفي هذه المزاعم.

لصالح روسيا

بعد أن تدخلت إلى جانب حكومة بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية في عام 2015، وفي ما بعد في الحرب الأهلية في ليبيا، أقامت روسيا ومجموعة فاغنر وجودًا مهمًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الآن، يعمل مقاتلون من كل من سوريا وليبيا لصالح المجموعة الروسية خارج بلدانهم الأصلية.

قالت بولين باكس، نائبة مدير برنامج أفريقيا التابع لمجموعة الأزمات الدولية، لموقع "ميدل إيست آي" إن "هناك أدلة كثيرة على أن فاغنر نشرت مقاتلين سوريين وشيشان وليبيين في جمهورية أفريقيا الوسطى".

أضافت أن قوات فاغنر جندت شبانًا، غالبًا متمردين سابقين، من مقاطعات جمهورية إفريقيا الوسطى للعمل في عداد الميليشيات المحلية. هؤلاء المقاتلون، الملقبون بـ "الروس السود"، يحمون البلدات الصغيرة من الهجوم و"تم منحهم حرية جمع الرسوم المحلية، حتى لا يضطر فاغنر لدفعها".

قال شاهد عيان سوداني: "كانت التحركات العسكرية الأخيرة لمقاتلي فاغنر منذ مارس واضحة للغاية. إنهم يريدون إحكام سيطرتهم على مدينة نديلي الاستراتيجية من أجل السيطرة على منطقة تعدين حقول الماس".

أضافت باكس: "تتناسب هذه التطورات مع النمط العام لأنشطة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسط. في بانغي، تحمي قوات فاغنر الحكومة، ولا سيما الرئاسة، بينما يشير أسلوب عملها في المقاطعات إلى أنها مهتمة أساسًا بتأمين مناطق الذهب والألماس. تحالف المتمردين يسيطر على مناطق تعدين مهمة، ويشاركون بانتظام في القتال في مناطق التعدين الخاضعة لسيطرة متمردي الحزب الشيوعي الصيني".

شبكة مناجم الذهب والماس

منحت حكومة بانغي شركة روسية حقوق منجم الذهب الصناعي الوحيد في البلاد. قالت باكس: "يوفر واغنر الأمن في هذا المنجم ؛ لم يعد هناك أي مسؤول من جمهورية إفريقيا الوسطى على الأرض". أضافت: "تحاول قوات فاغنر في أماكن أخرى السيطرة على مناطق التعدين، لكنها لا تطرد دائمًا عمال المناجم الحرفيين ما لم يشتبه في أنهم يعملون مع متمردي الحزب الشيوعي الصيني".

قال شهود العيان، الذين مكثوا لمدة عام تقريبًا في جمهورية إفريقيا الوسطى يعملون في قطاع التعدين، إن وجود تحالف متمردي جمهورية إفريقيا الوسطى، بما في ذلك جماعة سيليكا، لم يكن محسوسًا في أنداها. لكنهم قالوا إن هجوم فاغنر في مارس، ما بعده، لا علاقة له بالحرب بين الحكومة والمتمردين، بل كان في الواقع يتعلق بالسيطرة على حقول تعدين الذهب والماس.

حقول التعدين

قال آدم زكريا أبكر، عامل منجم فر من جمهورية إفريقيا الوسطى، "لم أر أي وجود واضح للمتمردين في أنداها مؤخرًا. لقد هاجموا عمال المناجم، وهم في الواقع مدنيون. ويريد فاغنر السيطرة على حقول تعدين الذهب والماس هذه وطرد أي عامل منجم صغير يعمل هناك".

قالت باكس: "للأسف، عمال المناجم الحرفيون هم أضرار جانبية للمعارك المتبادلة بين فاغنر والمتمردين. الحكومة ليس لديها المال لدفع فاغنر مقابل خدماتها ؛ وبالتالي يتعين على فاغنر أن تدفع لنفسها من خلال عائدات التعدين".

بحسبها، تحاول روسيا توسيع مجال نفوذها في إفريقيا من خلال وضع نفسها كمزود للأمن. ومن نقاط بيعها الرئيسية، بصرف النظر عن صناعة الأسلحة الهائلة، أنها ليست الغرب. لقد كانت فاغنر وسيلة ملائمة لأنها كذلك ليس كيانًا قانونيًا ولا يتعين عليه اللعب بأية قواعد ".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ميدل إيست آي"

