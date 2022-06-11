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إيلاف من لندن: اجتمع وزير الدفاع البريطاني بن والاس في كييف، يوم الجمعة، مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف لمناقشة جهود أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن زيارة العمل تمت لإتاحة الفرصة لوزير الدفاع بالاستماع مباشرة إلى كيفية تطور الاحتياجات العملياتية للقوات المسلحة الأوكرانية مع استمرار تغير طبيعة الصراع.

وقالت "سيضمن هذا أن الدعم المستمر للمملكة المتحدة يتطور لتلبية تلك المتطلبات ومصمم حسب الوضع على الأرض".

وتابعت الوزارة أن الوزير والاس اجتمع في اليوم الأول لزيارته مع نظيره الأوكراني ريزنيكوف، قبل التحدث مع الرئيس زيلينسكي حول كيفية استمرار دعم المملكة المتحدة في تلبية احتياجات أوكرانيا مع دخول الصراع مرحلة مختلفة.

وقال بيان الوزارة: "وافق الثلاثة على العمل بشكل أوثق للمضي قدمًا لدعم هدفهم المشترك المتمثل في تمكين أوكرانيا من تحرير نفسها من الاحتلال الروسي غير القانوني. وناقشوا أيضًا مجموعة المعدات والتدريب الذي تقدمه المملكة المتحدة حاليًا وما هو الدعم الإضافي الذي يمكننا تقديمه إلى ساعدوا القوات الأوكرانية في الدفاع عن بلادهم ".

وأضافت أن الاجتماعات ركزت على استمرار المملكة المتحدة في "تقديم مساعدات فتاكة فعالة من الناحية العملية تلبي التهديدات الحالية والمستقبلية التي تواجه أوكرانيا".

