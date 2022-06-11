إيلاف من طنجة : بحث المؤتمر الدولي"حوار طنجة"، الذي انطلقت أعماله الجمعة ،وينظمه مشروع "علاء الدين" بشراكة مع وزارة الخارجية المغربية، ومنظمة تحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة ، سبل إرساء جسور التفاهم بين ثقافات وحضارات العالم، وناقش عددا من القضايا الراهنة والملحة ذات العلاقة بالتعايش بين الأديان والحوار بين الثقافات.

وعد المشاركون في "حوار طنجة"، الذي يحمل شعار "نحو أفق مشترك جديد"، وتنتهي اشغاله مساء اليوم السبت، أن هذه المبادرة تشكل فضاء لقادة العالم وزعمائه من أجل خوض حوار مفتوح لتحديد معالم مستقبل يقوم على قيم التحالف والتضامن الإنساني والعيش المشترك والاحترام المتبادل بين الحضارات والشعوب.

في سياق ذلك ، قال وزير الخارجية المغربي ،ناصر بوريطة، إن الدين يجب أن يكون حصنا منيعا ضد التطرف، كما يدعو إلى ذلك الملك محمد السادس من خلال الدبلوماسية الدينية للمملكة بإفريقيا.

وذكر بوريطة، في كلمة القاها بمناسبة افتتاح أشغال "حوار طنجة":" بالنسبة للمغرب، بلد أمير المؤمنين، ينبغي أن يكون الدين حصنا منيعا أمام التطرف، وليس ذريعة له. وهذا ما يدعو إليه الملك محمد السادس من خلال الدبلوماسية الدينية للمملكة بإفريقيا"، مشيرا إلى أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة،ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات،يرومان بالأساس مواجهة التطرف الذي يستشري على أبواب إفريقيا والنهوض بقيم الإسلام الوسطي المعتدل. ناصر بوريطة يلقي كلمته

وأضاف أن الدين يجد تعبيره الأكثر بلاغة في نداء القدس الذي دعا من خلاله الملك محمد السادس و البابا فرنسيس إلى "المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار".

وزاد بوريطة قائلا إنه "عدا استثناءات قليلة، لم تكن العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي دائما متناغمة تماما. قد يكون ذلك حقيقة تاريخية، ولكنه ليس حتميا"، وشدد على القول "نحن بحاجة إلى استئناف العلاقات بين الغرب والبلدان الاسلامية".

وذكر الوزير بوريطة أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس يثبت أن العالم الإسلامي ليس عبئا على الغرب. بل على العكس من ذلك، فهو بلد يقدم إجابات وطنية للقضايا العالمية الملحة، ويساهم بفعالية في النقاشات والمبادرات التي تهم هذه القضايا.

واستطرد قائلا "علاوة على ذلك، فهو حليف محوري في الحرب ضد الإرهاب، وشريك موثوق في مكافحة تغير المناخ، وفاعل مسؤول في تدبير الهجرة" ، مسجلا أن "عناصر التكامل لدينا هي التي تمكننا من استيعاب دبلوماسية الأنوار في العمل".



ضرورة التوقف عن تأصيل الاديان خاصة الاسلام



واشار بوريطة إلى أن العالم يستفيد من التوجه نحو "المعرفة المشتركة"، مشددا على ضرورة التوقف عن تأصيل الأديان، وخاصة الدين الإسلامي والمؤمنين به، للمضي قدما نحو هذه المعرفة المشتركة.

من جهة أخرى، رحب بوريطة باختيار طنجة لاحتضان حوار بهذه الأهمية، والذي يهدف إلى أن يكون نقاشا متجذرا في التاريخ، ينعطف بعزم نحو المستقبل ويتمحور في الأصل على التقاسم، لافتا إلى أنه إذا كان المغرب هو المكان المثالي لاحتضان هذا الحوار، فإن ذلك يعزى، في المقام الأول، إلى ريادة ورؤية الملك محمد السادس".

وأشار إلى أن مبادئ الانفتاح والتسامح وقيم السلام والعيش المشترك تشكل جزء لا يتجزأ من هوية المملكة، وتساءل" من يجسد روح الانفتاح والتلاقح هذه أفضل من طنجة… والتي وبفضل الزخم الذي أطلقه الملك محمد عرفت نموا وعصرنة وانفتاحا أكثر على العالم دون أن تفقد روحها بالمرة".

وزاد قائلا "ليس من قبيل الصدفة أن نلتقي اليوم هنا في طنجة. بين قارتين وضفتين وبحرين؛ فلطالما كانت طنجة مفترق طرق وهمزة وصل. ودائما ما كانت تتطلع إلى الأفق بروح منفتحة على الآخر، مضيفا "لا شك أننا يمكننا أيضا أن نجد الإلهام اللازم لإطلاق تأمل متنور ومثمر".

وبعد أن أشار الى أن مشروع "علاء الدين" يضطلع بدور مهم ، ومن تجلياته تنظيم هذا النوع من الاجتماعات، لكن مبادراته تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، كما يمكن أن يكون تأثيره أعمق أيضا، شدد بوريطة على أن التزام المغرب بهذا المشروع كان واضحا منذ اللحظة الأولى، منوها بالالتزام الرصين والفعال لأندريه أزولاي، مستشار الملك محمد السادس.

وأضاف "لقد جاء مشروع (علاء الدين) ليبلور التزاما مغربيا طويل الأمد: نفس الالتزام الذي تم التعبير عنه من خلال حماية المواطنين اليهود من قبل الملك الراحل محمد الخامس، أمام كراهية الأجانب والنازية. نفس الالتزام الذي من خلال روح الأخوة والانفتاح التي زرعها الملك الراحل الحسن الثاني بين اليهود والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وهو نفس الالتزام الذي تم التعبير عنه اليوم، ومنذ أزيد من عقدين، من خلال التزام الملك محمد السادس، من أجل دمج الرافد العبري في الدستور المغربي لتعزيز وصون التراث الوطني اليهودي".

واستطرد بوريطة قائلا "ندافع، في المغرب، عن التاريخ المشترك، ليس في تفرعاته الجزئية أو المجزأة، وإنما في ذاكرته السامية التي تخص الجميع"، مشيرا إلى أن "فضاء التعايش" هذا، الذي ما فتئ يدافع عنه جلالة الملك، يشكل أيضا جوهر تحالف الحضارات.

في هذا السياق، أشاد بوريطة بالريادة الملتزمة والدؤوبة التي يضطلع بها ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة تعمل من أجل العمل الدولي لمكافحة الأصولية، من خلال التعاون والحوار بين الثقافات والأديان.



التحالف بات ضروريا



وشدد على أن "التحالف بات ضروريا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، في هذه اللحظة الاستثنائية من التاريخ، حيث تتقلب أوجه اليقين، وتتم إعادة كتابة العنصر الجيو-سياسي، وحيث تشهد نفس الأسباب الكامنة وراء إحداث التحالف عودة غير مسبوقة"، مذكرا بأن المغرب يعتزم استضافة منتدى التحالف التاسع، هذه السنة، وذلك لأول مرة في إفريقيا.

وأشار الوزير المغربي إلى أن النقاشات، على غرار تلك التي سيشهدها "حوار طنجة"، ضرورية، باعتبار أن العالم بحاجة على الدوام إلى تفكير حر ورصين "خارج الصندوق" و"خارج الكتلة"، وإلى مقاربة غير مقيدة للمواضيع المعقدة، فضلا عن التسامح الفكري وتنوع وجهات النظر.

وسجل أن "حوار طنجة" يمكن أن يصنع خصوصيته ويحدث الفارق، من خلال تجاوز إثارة الأفكار إلى تدبير فعال للمواضيع المناقشة، وكذلك من خلال استدامة وتوسيع التفكير، مبرزا أن "حوار طنجة" ينبغي أن يصبح تقليدا موعدا منتظما، ويظل مبتكرا وجريئا، بعيدا عن التكرار والتبعية.

ولفت إلى أن "السياق الراهن يجعل مثل هذه الممارسة ملائمة"، مشيرا إلى أن الجائحة كانت مؤشرا قويا على الحالة العميقة للمجتمع الدولي.



اعادة الانوار



وبخصوص عصر الأنوار، الذي يشكل، على حد قوله، حالة ذهنية وعصر ذروة للدبلوماسية الحديثة، شدد بوريطة على أن الزمن الدبلوماسي يجب أن يصبح مرة أخرى "جيو-سياسيا" وليس "سياسيا" فقط، وذلك على اعتبار أن الأمر يتعلق بزمن استراتيجي يحتاج إلى زخم للبناء مع مرور الوقت، ومساحة للشرح، ومرونة للاستقطاب.

وأوضح أنه "على عكس الزمن التكتيكي، الذي يتمثل في(خطوات صغيرة )ويعيش على استطلاعات الرأي وردود الفعل"، فإن دبلوماسية الأنوار" تتجلى في "سباق طويل المسافة"، عبر سرعة نهائية للعناوين الرئيسية"، مضيفا "هذا هو معنى البناء الدبلوماسي الرصين والمتبصر الذي يقوده الملك محمد السادس في إفريقيا والشرق الأوسط، وفي القضايا المتعددة الأطراف والعالمية".

وسجل بوريطة أن رهان "حوار طنجة" يكمن في إعادة الأنوار إلى النظام المعاصر، معربا عن الرغبة في أن تحمل طنجة هذا الطموح عاليا من أجل عالم أفضل، حيث الأنوار، من حيثما أتت، لا تترك أحدا في الظلمة أو في الظل.



بلينكن..جهود المغرب في بناء الجسور بين الثقافات



بدوره ، أشاد وزير الخارجية الاميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بجهود المغرب ومشروع "علاء الدين" في بناء الجسور بين الثقافات ومكافحة العنصرية والتعصب. بلينكن يوجه خطابا ل’’حوار طنجة’’

وأعرب بلنكين، في كلمة مسجلة بثت في الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الدولي "حوار طنجة"، الذي ينظمه مشروع "علاء الدين" بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومنظمة تحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة، عن ثنائه على الحكومة المغربية ومشروع "علاء الدين"، في "بناء الجسور بين الثقافات ومكافحة كل أشكال العنصرية والتعصب".

وأشار بلينكن إلى أهمية "حوار طنجة" ودوره في تعميق التفاهم بين الغرب، بما فيه الولايات المتحدة، وبلدان العالم الإسلامي.

وأبرز بلينكن أن من شأن علاقات وطيدة بين الغرب والعالم الإسلامي أن تكون قوة فاعلة في تحقيق تغيير إيجابي، مضيفا أنها تشكل أساسا "يمكن العمل عليه معا لحل مجموعة من القضايا الملحة بالمنطقة، على غرار حفظ السلام في مناطق النزاعات وتعزيز الفرص الاقتصادية من أجل توطيد الحريات للشعوب من مختلف الأديان، ومواجهة التداعيات الوخيمة للتغيرات المناخية بما فيها انعدام الأمن المائي والغذائي.

ودعا بلينكن إلى العمل على برامج وسياسات من شأنها تحقيق التقدم المشترك، مؤكدا على وجود الكثير من القواسم المشتركة، أبرزها الرغبة في بناء عالم أكثر سلاما ورفاها وحرية وأمنا لفائدة الأجيال القادمة.

يذكر أن المغرب من البلدان المؤسسة لمنظمة تحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة سنة 2005، ولمشروع "علاء الدين" الذي تم إطلاقه سنة 2009. غوتيريش يوجه كلمة بالمناسبة



غوتيريش .. تحقيق الرفاه عن طريق التنوع الثقافي والديني



من جانبه، نوه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمة مسجلة عبر تقنية الفيديو، بمدينة طنجة باعتبارها أرضا للتعددية الثقافية والحضارية والمعرفية، ومكانا مثاليا لمناقشة العلاقات والقضايا المشتركة للشعوب، معتبرا أن العالم يواجه العديد من التحديات والقضايا التي تستدعي تعاونا وتضامنا دوليا، وحوارا متعدد الأطراف، على اعتبار أن "السياسات القائمة على العنف والكراهية وعدم التسامح تأتي بنتائج كارثية، إذ لا يمكن تحقيق الرفاه إلا عن طريق التنوع والحوار الثقافي والديني". أندريه ازولاي يلقي كلمته



أزولاي:المغرب عرف كيف يجد السبيل للوصول الى التوافق



من جهته، أشار مستشار ملك المغرب ، أندري أزولاي، الى أن "المغرب يشكل ملتقى للحضارات ونموذجا للتعايش والتلاقي بين الثقافات والديانات".

وقال أزولاي "تلتقون اليوم بطنجة بالنظر إلى أن المغرب عرف كيف يجد السبيل للوصول إلى التوافق، توافق أمة ومجتمع، على أرض الإسلام بالعالم العربي، والذي اختار الحداثة". ميغيل انخل موراتينوس يتحدث في ’’حوار طنجة’’



موراتينوس : الحوار أساس التفاهم العالمي



أما الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ، ميغيل أنخيل موراتينوس ، فشدد على أن التحالف الذي يمثله يواكب مشروع "علاء الدين" ووزارة الشؤون الخارجية المغربية في المغامرة الجديدة لإطلاق "حوار طنجة"، على اعتبار أن الحوار يعتبر أساس التفاهم العالمي والعمل الدبلوماسي.

وأشار موراتينوس إلى أن تحالف الحضارات يسعى للمساهمة في تحديد هندسة جديدة للسلام والامن والاحترام بالعالم، حيث يمكن أن يشكل جسرا للحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات، موضحا أن العالم الذي نسعى إلى بنائه يتعين أن يتضمن آليات تضامن إقليمية قائمة على القيم الانسانية النبيلة. جانب من الحضور في ’’حوار طنجة ’’وتبدو في الوسط ليا بيسار



ليا بيسار : فتح طريق نحو مستقبل مشرق



من جهتها، أشادت ليا بيسار، رئيسة مشروع "علاء الدين"، بجهود الملك محمد السادس في تعزيز الحوار والتقارب والاحترام المتبادل بين الثقافات، داعية إلى مكافحة جذور وتجليات الكراهية والعنف التي تطال العالم اليوم.

وألحت على إجراء حوار منفتح والجنوح إلى الإنصات والاحترام المتبادل بين مختلف الأطراف وفتح طريق جديد نحو مستقبل مشرق.



موسى فاكي : العالم ومناخ التوجس



من جهته، اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد موسى فاكي، أن العالم لم يسبق له، منذ الحرب العالمية الثانية، أن واجه مناخا من التوجس ومن تظافر مجموعة من التهديدات كما يعيشه اليوم، بسبب الحروب والجائحة وتنامي الإرهاب، معتبرا أن الخروج من هذا الوضع يقتضي "تقاسم أنوار العدل والمساواة والتضامن".

واعتبر فاكي أن إفريقيا، وبالرغم من بعض بؤر التوتر والعجز الحاصل في الحكامة الاقتصادية والديموقراطية في بعض المناطق، تجسد صورة فاعل يحظى بالاحترام ولا محيد عنه في الاقتصاد العالمي، وفي مد جسور التقارب بين الحضارات والثقافات، لكن وفق شراكات ذات جدوى ومصداقية وتمنح الحرية لكل بلد في اختيار شركائه.



ثاباتيرو :تقدم العالم لن يتحقق ما لم يكن شاملا وكونيا



من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو، أن التقدم بالعالم "لن يتحقق ما لم يكن شاملا وكونيا، لكوننا نواجه تحديات وأزمات تؤثر على العالم بأسره"، موضحا أن الجائحة علمت العالم أمرين اثنين، يتمثلان في قيمة المعرفة العلمية وفي أهمية التعاون الذي صار ضرورة لا محيد عنها.

وبعد أن توقف عند مجموعة من مؤشرات التغيرات الجيو-استراتيجية بالعالم، دعا إلى ضرورة صياغة ميثاق عالمي جديد أساسه العمل بشكل جماعي من أجل الأمن والسلام، ووجود ريادة تضمن أيضا تمثيلية إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.



عمرو موسى : العمل سويا من أجل نظام متعدد الأطراف



أما الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، فيرى أننا بصدد إعادة صياغة الآليات الدولية، مبرزا أنه يتعين أن نعمل سويا من أجل الوصول إلى نظام متعدد الأطراف يضمن مصالح جميع الدول، من أجل ترسيخ السلام والاستقرار العالميين.



راشد النعيمي :"حوار طنجة" ابرز نقاط القوة في السلام



من جانبه، أعرب علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن "حوار طنجة" ينعقد في وقت يواجه فيه العالم العديد من الأزمات والصراعات، معتبرا أن هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة شخصيات رفيعة المستوى، يجسد "أبرز نقاط القوة في السلام وتلاقح الحضارات وقيم التعايش والتسامح من أجل بناء عالم ينعم بالسلام".

وتتطرق الجلسات المبرمجة ضمن "حوار طنجة" إلى "استكشاف أهمية العوامل الاقتصادية في دينامية العلاقات بين العرب والعالم الإسلامي"، و"جائحة كوفيد 19 ومستقبل الطب والعلوم والتكنولوجيا : كيف تستفيد إفريقيا والشرق الأوسط؟"، و"التغير المناخي : تجاوز الانقسام بين الشمال والجنوب"، و"الجيو-سياسة : لماذا وكيف يمكن إعادة بناء العلاقات بين الغرب والدول ذات الأغلبية المسلمة"، و"الثقافة والتربية : عهد جديد للشراكة"، و"الآفاق القريبة والمتوسطة المدى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا".





