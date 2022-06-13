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مكسيكو: أعلنت الحكومة المكسيكية الأحد أن 37 مهاجرا، بينهم 22 لم تكن في حوزتهم أوراق ثبوتية، لاقوا حتفهم في المكسيك في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2022، معظمهم خلال محاولتهم عبور ريو غراندي، الحدود الطبيعية مع الولايات المتحدة.

وقال المعهد الوطني للهجرات في بيان، إنّ 33 مهاجرا من أصل هؤلاء غرقوا، مشيرا إلى أن الأربعة الآخرين فقدوا حياتهم لأسباب مختلفة أخرى.

ومن بين هؤلاء المهاجرين، هناك 22 "لم تكن في حوزتهم أوراق ثبوتية".

ومن بين الذين تم التعرّف إليهم، هناك أربعة من المكسيك، وأربعة من نيكاراغوا، وثلاثة من هندوراس، ومواطن غواتيمالي وآخَر كوبيّ ومواطن بيروفيّ فضلا عن واحد فنزويليّ.

وذكر المعهد الوطني للهجرات أنّ بين المهاجرين الـ37 خمس نساء.

في كل عام، يسعى عشرات آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى ودول أخرى في أميركا اللاتينية للوصول إلى الولايات المتحدة، هاربين من العنف والفقر في بلدانهم.

وخلال عبورهم المكسيك، يقع كثير منهم ضحية للجرائم أو الابتزاز فيما يموت آخرون جراء حوادث.