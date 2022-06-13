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إيلاف من بيروت: لنشرح أهمية معاهدة بوليانوفكا لعام 1634. ماذا حدث في نارفا في عام 1704؟ من الذي وقع معاهدة سلام في موسكو في عام 1920 ولماذا هذا مهم الآن؟

هذه ليست أسئلة لامتحان التاريخ. إنهم يحرقون قضايا الأمن القومي التي تؤثر على السلام والحرب في أوروبا. أظهروا أن تفكير الكرملين الإمبريالي يذهب ما هو أبعد من أوكرانيا. روسيا عازمة على إعادة بناء دائرة نفوذها، على أساس تفويض تاريخي شبه صوفي. على كل شخص في جوار روسيا أن يقلق من ذلك، وحلفاؤهم أيضًا.

في حديثه إلى الطلاب في موسكو في 9 يونيو - الذكرى 350 لميلاد بطرس الأكبر - قال فلاديمير بوتين، بابتسامة متكلفة تقريبًا، إن "مصيره" هو "العودة" و "تحصين" الأراضي التي احتلها إمبراطور روسيا الأول. وذكر على وجه التحديد مدينة نارفا (الإستونية الآن)، التي أخذها بيتر الأول من السويديين في عام 1704. أدى ذلك إلى احتجاج دبلوماسي فوري من الحكومة الإستونية.

تهديد ليتوانيا

في أنباء أخرى: اقتراح مقدم إلى مجلس الدوما الروسي يلغي اعتراف سلفه السوفياتي باستقلال ليتوانيا في عام 1991. التهديد واضح للوضع القانوني لليتوانيا وحدود الدولة. (ملاحظة لمدققي الحقائق: تم الاعتراف باستقلال ليتوانيا قبل الحرب في الواقع من قبل روسيا السوفياتية في معاهدة موسكو لعام 1920).

تبادل الادعاءات التاريخية القديمة هي لعبة بلا حدود. رد عضو في البرلمان الليتواني على تصريحات بوتين من خلال الاستشهاد (ليس بدقة كاملة) بمعاهدة بوليانوفكا لعام 1634 للادعاء بأن مدينة سمولينسك الروسية كانت في الواقع ليتوانية.

أحدث التاريخ فجوة جغرافية أيضًا. قررت السلطات في لاتفيا الشهر الماضي هدم نصب تذكاري لـ "المحررين" السوفيات في حديقة ريغا. تتميز بمسلة بارتفاع 79 مترًا ومنحوتات برونزية ضخمة، وهي بالكاد معلمًا تاريخيًا - فقد تم تشييدها فقط في عام 1985. لكن إزالتها من المحتمل أن تكون مثيرة للانقسام وتثير ذكريات "الجندي البرونزي"، وهو نصب تذكاري للحرب من الحقبة السوفياتية في تالين. مستشهدة بمشاكل النظام العام، نقلتها السلطات الإستونية في عام 2007، ما أثار أزمة الأمن القومي: أعمال شغب، وحصار على السفارة في موسكو، وتعطيل هجوم إلكتروني.

نصب تذكاري

سكان لاتفيا، في الوقت الحالي، متفائلون بشأن مخاطر هدم النصب التذكاري. يقول أحد المسؤولين إن الكرملين "ليس لديه النطاق الترددي" لاستغلال هذه القضية. لا يريد الروس المحليون أن يُنظر إليهم على أنهم وكلاء للكرملين. تراقب السلطات عن كثب مثيري الأذى. سيكون التراجع مستحيلاً من الناحية السياسية: الانتخابات تلوح في الأفق، ومحو العلامات المادية للاحتلال السوفياتي هو وسيلة ملموسة للتعبير عن الاشمئزاز من حرب بوتين في أوكرانيا، وعند الضربة، تعاملت مع مستويات المعيشة من خلال ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

تعلم العالم، بشكل متأخر ومؤلم في كثير من الحالات، أن يرى التمويل والاقتصاد وأمن الطاقة والنظام القانوني والتماسك الاجتماعي والبيئة الإعلامية وأجزاء أخرى من المجتمع الحديث من خلال عدسة الأمن القومي. بدلاً من اتخاذ الخيارات بناءً على التكلفة والراحة، نفكر الآن في المرونة والمخاطر.

يجب أن يشمل ذلك التاريخ: في أراضي أوروبا الغربية، أصبح الكثيرون يعتقدون أن التواريخ المتربة والمعارك الطويلة ليست من شأنهم. لكن، إذا كان أعداؤنا يستخدمون التاريخ لتبرير المطالبات الإقليمية والحرب، فهذا شأننا. نحن بحاجة إلى نظام جديد لتاريخ الأمن القومي: نحن بحاجة إلى فهم الماضي بشكل أفضل من خصومنا. إن معرفة من فعل ماذا ولمن ومتى ولماذا سيساعد صناع القرار لدينا على فهم أهمية التفسيرات الانتقائية المغرضة للماضي. كما سيساعد هذه القضايا للناخبين ويعمل على اتخاذ إجراءات مضادة.

كلما عرفنا المزيد عن القرون الماضية، كانت فرصنا أفضل لتشكيل هذا القرن.